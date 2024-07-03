Estetikli hali çok konuşulan Zac Efron'un yeni filmi çıktı: İzleyenler çıldırdı!

Bazı hayranlarıysa ünlü oyuncunun yıllar önce evinde tehlikeli bir kaza geçirdiğini ve yüzünden ameliyat olmak zorunda kaldığını hatırlatarak onu savundu.

Zac Efron, görünümündeki dönüşüme neyin yol açtığı konusunda konuşurken, bazı tıbbi prosedürlerden geçmek zorunda kaldığını ancak düşünüldüğü gibi kozmetik nedenlerden dolayı olmadığını açıklamıştı.