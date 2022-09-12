Oyuncu Zac Efron'dan 'agorafobi' itirafı: 'Dışarı çıkmıyorum'
High School Musical serisi ve Baywatch filmiyle tanınan ABD’li oyuncu Zac Efron agorafobisi olduğunu ve evden çıkamadığını paylaştı. Agorafobi hastalığı olan insanların kendi evlerini tek güvenli ortam olarak gördükleri belirtiliyor.
High School Musical serisi, Yeniden 17, Baywatch ve Kötü Komşular gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Zac Efron, agorafobisi olduğunu söyledi. Oyuncu, "Kalabalık gruplar agorafobimi tetikliyor" dedi.
NTV'nin aktardığı habere göre, 34 yaşındaki Efron, Men’s Health dergisine verdiği röportajda "Dışarı çıkmıyorum. Kalabalık gruplar agorafobimi tetikliyor" ifadelerini kullandı.
"DEPRESYONA GİRDİM"
Oyuncu, ayrıca 2017 yılında rol aldığı "Baywatch" filmi için role hazırlanırken vücudunu çok zorladığını ve ‘ağır bir depresyona’ girdiğini belirtti.
"Baywatch"ta Dwayne Johnson ile başrolleri paylaşan Efron, uykusuzluk yaşadığını söyleyerek, yoğun egzersizlerin kendisini 'tükettiğini' ve eski düzenine dönmek için çok çabaladığını söyledi.
Derginin aktardığı habere göre, Los Angeles Sırları (LA Confidential) filminde de rol alan oyuncu Kim Basinger ile İngiliz şarkıcı ve oyuncu Donny Osmond, daha önce 'agorafobi'ye yakalandıklarını belirtmişti. Osmond, 2000 yılında verdiği bir demeçte, hastalığı için "ölümü tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.
AGORAFOBİ NEDİR?
Agorafobi, kişinin bir alana sıkışmış hissi yaşadığı, panikleyip, bulunduğu ortamdan çıkamayıp, kaçamayacakmış gibi gelen bir anksiyete bozukluğu olarak tanımlanıyor.
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