Evinizde kolayca uygulayacağınız yöntemlerle gülüşünüzü parlatın: Diş beyazlatmada 6 doğal ve etkili yöntem

1. KARBONAT VE LİMON KARIŞIMI

Karbonat, dişlerin üzerinde biriken plakları ve lekeleri temizlemeye yardımcı olan hafif bir aşındırıcıdır. Limon ise doğal asidik yapısıyla lekeleri çözmeye yardımcı olabilir. Bu ikili, doğal diş beyazlatma konusunda sıkça tercih edilen bir yöntemdir.

Nasıl yapılır?

Bir çay kaşığı karbonatı bir damla limon suyu ile karıştırın.

Diş fırçanızı bu karışıma batırarak, dişlerinizi 2-3 dakika boyunca nazikçe fırçalayın.

Haftada 1-2 kez bu yöntemi uygulayın.

Uyarı:

Bu yöntemi sık kullanmamalısınız çünkü limonun asidik yapısı diş minesine zarar verebilir.