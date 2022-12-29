Gerçek Kesit dizisinin oyuncusu 'sarı bıyık' lakaplı Cahit Kaşıkçılar sahnelere geri dönüyor
Bir dönemin gündemden düşmeyen yapımlarından olan ‘Gerçek Kesit’ tiyatro sahnesine uyarlandı.
Deneyimli oyuncu Cahit Kaşıkçılar’ın ilk bölümde stand-up tadındaki eğlenceli gösterisinin ardından BKSD oyuncularının canlandırdığı gerçek hayattan karakterleri yansıtan ‘Gerçek Kesit ve Ötesi’ özel gösteriminde beğeni topladı.
Bursa Mahfel'de izleyiciyle buluşan, 'Çok kişilikli gösteri' ile sahnelere geri dönen usta oyuncu Cahit Kaşıkçılar ve BKSD oyuncuları gece sonunda ayakta alkışlandı.
Özel etkinlik sonrası oyunu izlemeye gelen misafirlere teşekkür eden Kaşıkçılar, “Uzun zamandır aklımızda olan bir projeydi. Arkadaşlarımızla beraber sahneye koyduk. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Usta oyuncunun başından geçen ve bir dönem gazetelerin ikinci sayfalarında yer alan ilginç hikayelerin konu alındığı oyunu Arda Mat yönetiyor. Cahit Kaşıkçıların moderatörlüğünde, Sara Atmaca, Selçuk Salih Başhan, Hacer Ekinci, Orhan Efe Sakarya ve Ahmet Said Kenarda ilginç karakterleri canlandırıyor.
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