Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'ün istifa ettiği iddiası

Flash TV’de üst düzey ayrılık yaşandığı ve Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün’ün istifa ettiği öne sürüldü.

Can Uğur
25 Ekim 2022 Salı, 18:53
Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'ün istifa ettiği iddiası
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Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün’ün istifa ettiği iddia edildi.

Aygün’ün istifa dilekçesini kanal yönetimine istifa dilekçesini sunduğu ifade edildi. Aygün’ün nedeninin kurumdaki anlaşmazlıklar olduğu belirti.

Konuya ilişkin kanaldan ya da Aygün’den herhangi bir açıklama gelmedi.


flash tv Hakan Aygün

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