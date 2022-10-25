Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'ün istifa ettiği iddiası
Flash TV’de üst düzey ayrılık yaşandığı ve Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün’ün istifa ettiği öne sürüldü.
Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün’ün istifa ettiği iddia edildi.
Aygün’ün istifa dilekçesini kanal yönetimine istifa dilekçesini sunduğu ifade edildi. Aygün’ün nedeninin kurumdaki anlaşmazlıklar olduğu belirti.
Konuya ilişkin kanaldan ya da Aygün’den herhangi bir açıklama gelmedi.
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