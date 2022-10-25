Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'ün istifa ettiği iddiası

25 Ekim 2022 Salı, 18:53

Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün’ün istifa ettiği iddia edildi.

Aygün’ün istifa dilekçesini kanal yönetimine istifa dilekçesini sunduğu ifade edildi. Aygün’ün nedeninin kurumdaki anlaşmazlıklar olduğu belirti.

Konuya ilişkin kanaldan ya da Aygün’den herhangi bir açıklama gelmedi.