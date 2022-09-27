Flash TV'ye sürpriz transfer

27 Eylül 2022 Salı, 17:17

Ekim 2021’de yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV, yaptığı sürpriz transferlerle dikkat çekmiş; geçtiğimiz Nisan ayında ise yerini Flash Haber TV’ye bırakmıştı.

Kanalın Ankara temsilciliğine deneyimli gazeteci ve televizyon programcısı Fatih Ertürk atandı.

Atama kararının ardından, Fatih Ertürk de Twitter hesabından paylaşım yaptı. Ertürk paylaşımında, “26 Eylül Pazartesi itibarıyla Flash Haber Ankara Temsilciliği ve Ankara Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş durumdayım. Allah utandırmasın diyelim” ifadelerine yer verdi.

FATİH ERTÜRK KİMDİR?

1986 yılında Ankara’da Gazi Üniversitesi İleişim Fakültesi’nden mezun olan Fatih Ertürk, sırasıyla Ak Ajans, Yankı Dergisi, Türkiye Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Star TV Ankara Temsilciliği ve Parlamento Müdürlüğü, Sabah Gazetesi köşe yazarlığı ve parlamento muhabirliği yapmıştır. Geçtiğimiz sene Halk TV’nin Ankara Bürosunu kapatması ile Tele1’e geçiş yapan Fatih Ertürk kanalla yollarını ayırmıştı.

Antakya Gazetesi’nde köşe yazarlığı da yapan ve Sürekli Basın Kartı sahibi Fatih Ertürk; Parlamento Muhabirleri Derneği, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş¸ Gazeteciler Derneği üyesidir.