Google'da 2023'te cinsellikle ilgili en çok hangi sorular aratıldı?

10 - BALIKLAR NASIL SEVİŞİR?

Eminiz buradan başlayacağımızı düşünmemiştiniz? Aslında daha önce hiç aklınıza gelmemiş olsa bile mantık zeminine oturan bir soru. Cevabı merak ediyor olmalısınız...

Yumurtlayan balıklar, kendilerini 'çiftleşme kucaklaşması' olarak bilinen bir duruma sokar; erkek, vücuduyla dişinin etrafına sarar ve suya sperm (milt) salgılarken, dişi de hemen döllenecek olan yumurtalarını bırakır.