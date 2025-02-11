Göz yorgunluğunu azaltıyor, görme yetisini güçlendiriyor: Göz sağlığına iyi gelen 10 süper besin

Gözlerimiz, sağlıklı bir yaşam için en önemli duyularımızdan biridir. Ancak yaşlanma, çevresel faktörler ve yanlış beslenme alışkanlıkları göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Gözleri korumanın ve görme yetisini güçlendirmenin en etkili yollarından biri de doğru besinleri tüketmektir. Peki, göz yorgunluğunu azaltan ve görme yetisini güçlendiren gıdalar nelerdir? İşte, göz sağlığına iyi gelen 10 süper besin...