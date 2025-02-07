Kış aylarında üşümeyi durdurarak enerjik kalın: Soğuk havalarda vücut ısısını artıran 5 süper besin

2. PROTEİN KAYNAKLARI: ET VE BALIK İLE ISININ

Et ve balık gibi protein zengini gıdalar, vücutta termojenezi uyararak vücut ısısını artırabilir. Proteinlerin sindirimi, karbonhidrat ve yağlara göre daha fazla enerji harcar, bu da doğal olarak ısınmanıza yardımcı olur. Tavuk, kırmızı et ve somon gibi besinler, soğuk havalarda vücut sıcaklığının korunmasına katkı sağlar.

Protein kaynaklarının faydaları:

Yüksek enerji sağlar.

Kas yapısını güçlendirir.

Vücut ısısını doğal yolla artırır.