Hafızayı güçlendiren mucize yöntem: Unutkanlığa şifa olan 10 besin

1. BALIK: OMEGA-3 DEPOSU

Balıklar, beyin sağlığı için kritik öneme sahip omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri, hafızayı güçlendirir ve sinir hücreleri arasındaki iletişimi artırır.

Öneriler:

Haftada en az iki kez somon, sardalya veya uskumru gibi yağlı balıklar tüketin.

Alternatif olarak omega-3 destekleri de tercih edilebilir.