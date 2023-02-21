Hatay'da meydana gelen depremlerde köprü 10 santimetre aşağı çöktü

Hatay'da dün akşam saatlerinde gerçekleşen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında bir köprü 10 santimetre çökerek yoldan ayrıldı.

İHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:05
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, dün akşam 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde ve yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Çadırda kalan yurttaşlar, sarsıntıyla birlikte çadırlardan dışarıya çıkarken, bazı yurttaşlar hasarlı binalardan eşyalarını alırken depreme yakalandı. 

KÖPRÜ YOLDAN AYRILDI

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerindeki yaklaşık 100 metrelik köprü de akşam saatlerinde yaşanan iki deprem sonrasında yaklaşık 10 santimetre aşağıya çöktü. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, trafik akışı ters yönden karşılıklı olarak sağlanıyor.


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