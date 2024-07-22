Hava sıcaklığı 44 dereceyi buldu: Sokaklar bomboş kaldı

Esnaf Halit Tuncay da, Silopi’nin yaz aylarında çok sıcak olduğunu vurgulayarak, “Bu sıcak havada kimse dışarıya çıkamıyor. Esnaf olduğumuz için mecbur işimize gitmek için çıkıyoruz. Parklar sıcak olduğu için gündüzleri parklara da gidemiyoruz. Sıcakta oturulacak yer yoktur. Ancak akşam üzeri biraz çıkıyoruz. O zaman havalar biraz serin oluyor ama yine de çok fazla sıcak” diye konuştu.