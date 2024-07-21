Aşırı sıcaklıklara CHP'den sıralı öneri: 'Çalışma saatleri, serinlik kriteri, özel jete vergi...'

Yayınlanma: 21.07.2024 - 18:26

Güncelleme: 21.07.2024 - 18:26

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, artan sıcaklara karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bazı önerilerde bulundu.

Mahallelere iklim evleri yapılmasını tavsiye eden Salıcı, özel jetiyle seyahat etme lüksüne sahip olanların uçuş başına karbon salınımı miktarına göre vergilendirilmesi gerektiğini de belirtti.



"HALK SAĞLIĞI KORUNMALIDIR"

Salıcı, şunları dile getirdi:

"Hava sıcaklıkları 13 aydır rekor kırarken emekten ve doğadan yana bir programla nefes alabilir, iklim krizinin etkilerini azaltabiliriz. Yazın çalışma saatleri düzenlenmeli, ofislere serinlik kriterleri getirilmeli, aşırı sıcaklardan yoğun etkilenen işçilere ücretli izin verilmelidir. Tarladaki tarım işçileri için soğutma sistemli giysiler temin edilmelidir.

Yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunmak amacıyla mahallelerde Barcelona'da olduğu gibi iklim evleri kurulmalı, buralarda ücretsiz sosyal faaliyetler planlanmalı, bu mekanlar yaşlılar ve çocuklar için özel olarak tasarlanmalıdır.

Özel jetiyle seyahat etme lüksüne sahip olanlar uçuş başına karbon salınımı miktarına göre vergilendirilmelidir.

Yayaların konforu için kentlerimizi kesintisiz kaplayan ağaçlandırma seferberliği başlatılmalı, yeşil alanlarla doğal gölgelikler sağlanmalı ve böylece Türkiye'nin hava kalitesi artırılıp halk sağlığı korunmalıdır."