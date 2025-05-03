Hijyenin anahtarı detaylarda gizli: Mutfağınızdaki en kirli 8 alan

Mutfak, evin en çok kullanılan ve hijyenin en kritik olduğu alanlarından biridir. Ancak her gün defalarca temizlendiği düşünülen mutfakta, bakterilerin ve mikropların en çok barındığı yerler çoğu zaman gözden kaçar. Yüzey temizliği yeterli olsa da bazı noktalar, düzenli dezenfekte edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte, mutfağınızda en kirli yerler ve bu alanlarda hijyeni nasıl sağlayabileceğinize dair tüyolar...