Koltuklarınız ilk günkü gibi parlasın: 3 malzemeyle derinlemesine koltuk temizliği

Evinizin havasını değiştirmek koltuklardan geçer! Bu basit tarifle hem hijyen sağlayın hem de koltuklarınızı yenileyin.

Koltuklarınız ilk günkü gibi parlasın: 3 malzemeyle derinlemesine koltuk temizliği
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:48

Evde en çok kullanılan alanlardan biri olan koltuklar, zamanla toz, kir ve lekelerle yıpranabilir. Ancak pahalı temizleyicilere veya profesyonel servislere başvurmadan da koltuklarınızı ilk günkü gibi yapmanız mümkün! İşte etkili ve doğal bir koltuk temizleme yöntemi...

Gerekli Malzemeler

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı beyaz sirke
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • Temiz bir bez veya mikrofiber bez
  • Sprey şişesi (tercihe bağlı)

Uygulama

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Karbonat köpüreceği için taşmamasına dikkat edin.

Hazırladığınız karışımı bir sprey şişesine doldurabilir ya da bezi doğrudan karışıma batırabilirsiniz.

Koltuğunuzun küçük ve görünmeyen bir bölgesinde testi mutlaka yapın.

Bezi karışıma batırıp fazla suyunu sıktıktan sonra dairesel hareketlerle koltuk yüzeyini silin.

Koltuk doğal şekilde kuruduktan sonra, temiz ve yumuşak bir fırça ile yüzeyi tarayabilirsiniz.

NEDEN ETKİLİ?

Sirke, bakterileri öldürürken; karbonat, kötü kokuları ve lekeleri gidermede güçlüdür. Bu karışım hem ekonomik hem de çevre dostudur.


Etiketler: #koltuk #Temizlik #Temizlik malzemesi

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