Icardi ve Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge Sağın: 'Aşkın olayım'

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ayrılacağı iddiaları gündemde yer alırken Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yıldız golcüyle ayrıldıklarını açıklamıştı.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2024 Perşembe, 23:23
Icardi ve Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge Sağın: 'Aşkın olayım'

İkili arasında çalkantılı günler yaşanırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Icardi ve Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge Sağın: 'Aşkın olayım'

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın ayrılığı gündem oldu.

Wanda Nara ise çıkan iddialardan sonra ayrıldıklarını resmen açıkladı.

Icardi ve Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge Sağın: 'Aşkın olayım'

Öte yandan Icardi ve Wanda Nara çifti arasında bunlar yaşanırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın, Icardi ile özdeşleşen şarkısı için bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, “Başlıyoruz” ifadelerini kullanan Simge Sağın ayrıca Aşkın Olayım hashtagini kullandı.

Icardi ve Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge Sağın: 'Aşkın olayım'

Simge Sağın'ın bu mesajı özellikle Galatasaray taraftarlarınca Icardi'ye mesaj olarak değerlendirildi.

Simge Sağın daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise “Şimdi değilse ne zaman” ifadelerini kullandı.

Icardi ve Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge Sağın: 'Aşkın olayım'

Simge Sağın ve Icardi daha önce Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında beraber 'Aşkın olayım' şarkısını söylemişlerdi.

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