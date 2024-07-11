Icardi ve Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge Sağın: 'Aşkın olayım'
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ayrılacağı iddiaları gündemde yer alırken Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yıldız golcüyle ayrıldıklarını açıklamıştı.
İkili arasında çalkantılı günler yaşanırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın ayrılığı gündem oldu.
Wanda Nara ise çıkan iddialardan sonra ayrıldıklarını resmen açıkladı.
Öte yandan Icardi ve Wanda Nara çifti arasında bunlar yaşanırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın, Icardi ile özdeşleşen şarkısı için bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, “Başlıyoruz” ifadelerini kullanan Simge Sağın ayrıca Aşkın Olayım hashtagini kullandı.
Simge Sağın'ın bu mesajı özellikle Galatasaray taraftarlarınca Icardi'ye mesaj olarak değerlendirildi.
Simge Sağın daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise “Şimdi değilse ne zaman” ifadelerini kullandı.
Simge Sağın ve Icardi daha önce Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında beraber 'Aşkın olayım' şarkısını söylemişlerdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’in uyardığı şirket
- Son kararı Erdoğan verecek!
- Fethiye’de dönen dalavere
- Saat verdiler: İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor!
- MHP eriyor, CHP birinci parti!
- ‘Hepinizin tuzu kuru’
- 'Ne kadar kin varmış içinde'
- Önder, Tanal'ı böyle tiye aldı
- Kurucular Kurulu'ndan açıklama geldi
- İş dünyasından TÜİK'e tepki!