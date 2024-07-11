Icardi ve Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge Sağın: 'Aşkın olayım'

Öte yandan Icardi ve Wanda Nara çifti arasında bunlar yaşanırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın, Icardi ile özdeşleşen şarkısı için bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, “Başlıyoruz” ifadelerini kullanan Simge Sağın ayrıca Aşkın Olayım hashtagini kullandı.