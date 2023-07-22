İki hafta şeker tüketmezseniz neler olur?

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2023 Cumartesi, 16:15
<p>Şeker tüketimi, yıllar içinde beslenme alışkanlığımızın önemli bir parçası haline geldi. </p>

Şeker tüketimi, yıllar içinde beslenme alışkanlığımızın önemli bir parçası haline geldi. 

<p>Oysa uzmanlar, şekeri kestiğimiz takdirde sağlığımız üzerinde şaşırtıcı derecede olumlu etkileri olacağını söylüyor.</p>

Oysa uzmanlar, şekeri kestiğimiz takdirde sağlığımız üzerinde şaşırtıcı derecede olumlu etkileri olacağını söylüyor.

<p>Tatlılar, çikolatalar, kekler ve gazlı içecekler gibi pek çok besin aşırı ölçüde şeker içeriyor. </p>

Tatlılar, çikolatalar, kekler ve gazlı içecekler gibi pek çok besin aşırı ölçüde şeker içeriyor. 

<p>Bununla birlikte <strong>beyaz ekmek</strong>, <strong>tahıl gevrekleri</strong> ve hatta <strong>meyve suları</strong> gibi sağlıklı olduğu varsayılan şeylerin de şaşırtıcı miktarda şeker içerdiği biliniyor.</p>

Bununla birlikte beyaz ekmek, tahıl gevrekleri ve hatta meyve suları gibi sağlıklı olduğu varsayılan şeylerin de şaşırtıcı miktarda şeker içerdiği biliniyor.

<p>Peki, şekeri tamamen kesmenin sağlığınız üzerinde nasıl bir etkisi olabilir?</p> <p><strong>Dr. Eric Berg</strong>, bu konuyu ele alan bir video yayınladı ve şekeri kestiğinizde vücudunuzda meydana gelebilecek dokuz değişikliği sıraladı... </p>

Peki, şekeri tamamen kesmenin sağlığınız üzerinde nasıl bir etkisi olabilir?

Dr. Eric Berg, bu konuyu ele alan bir video yayınladı ve şekeri kestiğinizde vücudunuzda meydana gelebilecek dokuz değişikliği sıraladı... 

<p>Dr. Berg, yoğun şeker tüketiminin yüze yuvarlak ve şişkin bir görünüm verdiğini, şekeri kestiğiniz takdirde <strong>daha ince ve belirgin hatlara sahip bir yüze sahip olacağınızı</strong> söylüyor. </p> <p>Bununla da bitmiyor...</p>

Dr. Berg, yoğun şeker tüketiminin yüze yuvarlak ve şişkin bir görünüm verdiğini, şekeri kestiğiniz takdirde daha ince ve belirgin hatlara sahip bir yüze sahip olacağınızı söylüyor. 

Bununla da bitmiyor...

<p>Cildiniz iyileşiyor, <strong>daha parlak ve sağlıklı</strong> bir görünüme kavuşuyor.</p>

Cildiniz iyileşiyor, daha parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşuyor.

<p><strong>Gözleriniz</strong>, <strong>atardamarlarınız</strong> ve <strong>böbreklerinizin işlevi artıyor.</strong> Üstelik bu, şaşırtıcı derecede kısa bir süre içinde gerçekleşiyor.</p>

Gözleriniz, atardamarlarınız ve böbreklerinizin işlevi artıyor. Üstelik bu, şaşırtıcı derecede kısa bir süre içinde gerçekleşiyor.

<p>Özellikle geceleri daha az idrara çıkıyorsunuz. Bu da <strong>kesintiye uğramayan, kaliteli bir uyku</strong> anlamına geliyor.</p>

Özellikle geceleri daha az idrara çıkıyorsunuz. Bu da kesintiye uğramayan, kaliteli bir uyku anlamına geliyor.

<p>Şaşırtıcı bir şekilde enerjiniz de artıyor. Şeker çok yüksek enerjili bir besin olmasına karşın çok fazla tüketilmesi <strong>yorgunluğa neden olarak çökmenize yol açabiliyor.</strong></p>

Şaşırtıcı bir şekilde enerjiniz de artıyor. Şeker çok yüksek enerjili bir besin olmasına karşın çok fazla tüketilmesi yorgunluğa neden olarak çökmenize yol açabiliyor.

<p>Öğünler arasında yemek yeme isteği azalıyor. Düzenli ve istikrarlı bir şekilde yemek yemek, yeme alışkanlıklarınızı geliştirmenin en harika yoludur.</p>

Öğünler arasında yemek yeme isteği azalıyor. Düzenli ve istikrarlı bir şekilde yemek yemek, yeme alışkanlıklarınızı geliştirmenin en harika yoludur.

<p><strong>Ağrı</strong>, <strong>sertlik</strong> ve <strong>iltihaplanma</strong> azalıyor.</p>

Ağrı, sertlik ve iltihaplanma azalıyor.

<p>En önemlisi de <strong>şekeri kesmeniz hızlı şekilde kilo vermenize yol açıyor</strong>. Unutmayın, obezitenin en yakın dostu şekerdir.</p>

En önemlisi de şekeri kesmeniz hızlı şekilde kilo vermenize yol açıyor. Unutmayın, obezitenin en yakın dostu şekerdir.

<p>Son olarak, insüline karşı direnciniz artıyor. Bu, özellikle diyabet hastaları için önemlidir, çünkü insülin kan şekeri seviyenizi düzenlemek için çok önemlidir.</p>

Son olarak, insüline karşı direnciniz artıyor. Bu, özellikle diyabet hastaları için önemlidir, çünkü insülin kan şekeri seviyenizi düzenlemek için çok önemlidir.

<p>Gördüğünüz gibi, şekeri azaltmak iyi bir tercihtir, ancak bu deniz kenarında dondurma yiyemeyeceğiniz veya güzel bir akşam yemeğinde lezzetli bir tatlının tadına bakamayacağınız anlamına gelmez. </p> <p>Denge önemlidir...</p>

Gördüğünüz gibi, şekeri azaltmak iyi bir tercihtir, ancak bu deniz kenarında dondurma yiyemeyeceğiniz veya güzel bir akşam yemeğinde lezzetli bir tatlının tadına bakamayacağınız anlamına gelmez. 

Denge önemlidir...

şeker şekerli içecekler şekeri kesmek şekerli gıdalar

En Çok Okunan Haberler