İki hafta şeker tüketmezseniz neler olur?
Şeker tüketimi, yıllar içinde beslenme alışkanlığımızın önemli bir parçası haline geldi.
Oysa uzmanlar, şekeri kestiğimiz takdirde sağlığımız üzerinde şaşırtıcı derecede olumlu etkileri olacağını söylüyor.
Tatlılar, çikolatalar, kekler ve gazlı içecekler gibi pek çok besin aşırı ölçüde şeker içeriyor.
Bununla birlikte beyaz ekmek, tahıl gevrekleri ve hatta meyve suları gibi sağlıklı olduğu varsayılan şeylerin de şaşırtıcı miktarda şeker içerdiği biliniyor.
Peki, şekeri tamamen kesmenin sağlığınız üzerinde nasıl bir etkisi olabilir?
Dr. Eric Berg, bu konuyu ele alan bir video yayınladı ve şekeri kestiğinizde vücudunuzda meydana gelebilecek dokuz değişikliği sıraladı...
Dr. Berg, yoğun şeker tüketiminin yüze yuvarlak ve şişkin bir görünüm verdiğini, şekeri kestiğiniz takdirde daha ince ve belirgin hatlara sahip bir yüze sahip olacağınızı söylüyor.
Bununla da bitmiyor...
Cildiniz iyileşiyor, daha parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşuyor.
Gözleriniz, atardamarlarınız ve böbreklerinizin işlevi artıyor. Üstelik bu, şaşırtıcı derecede kısa bir süre içinde gerçekleşiyor.
Özellikle geceleri daha az idrara çıkıyorsunuz. Bu da kesintiye uğramayan, kaliteli bir uyku anlamına geliyor.
Şaşırtıcı bir şekilde enerjiniz de artıyor. Şeker çok yüksek enerjili bir besin olmasına karşın çok fazla tüketilmesi yorgunluğa neden olarak çökmenize yol açabiliyor.
Öğünler arasında yemek yeme isteği azalıyor. Düzenli ve istikrarlı bir şekilde yemek yemek, yeme alışkanlıklarınızı geliştirmenin en harika yoludur.
Ağrı, sertlik ve iltihaplanma azalıyor.
En önemlisi de şekeri kesmeniz hızlı şekilde kilo vermenize yol açıyor. Unutmayın, obezitenin en yakın dostu şekerdir.
Son olarak, insüline karşı direnciniz artıyor. Bu, özellikle diyabet hastaları için önemlidir, çünkü insülin kan şekeri seviyenizi düzenlemek için çok önemlidir.
Gördüğünüz gibi, şekeri azaltmak iyi bir tercihtir, ancak bu deniz kenarında dondurma yiyemeyeceğiniz veya güzel bir akşam yemeğinde lezzetli bir tatlının tadına bakamayacağınız anlamına gelmez.
Denge önemlidir...
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