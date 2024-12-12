İnsanların adını taşıyan ülkeler ve şehirler

8. Bratislava (Slovakya)

Slovakya’nın başkenti Bratislava, Slav mitolojisindeki bir figür olan Prens Bratislav’dan adını almıştır. Ancak şehrin tam olarak kimden ismini aldığı net olmamakla birlikte, ismin bir erken dönemdeki lider ya da yöneticiye dayandığı düşünülmektedir.