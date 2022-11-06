İstanbul Maratonu’nda renkli görüntüler
Dünyada bir kıtadan diğerine koşulan tek koşu olan N Kolay 44. İstanbul Maratonu, renkli görüntülere sahne oldu.
Köpeğiyle birlikte köprüyü geçenden, sosyal sorumluluk için koşuya katılanlara dek birçok yurttaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın etti.
Halk koşusuyla birlikte köprüye gelen yurttaşlar fotoğraf çekme yarışına girdiler. Köprüde kahvaltı yapandan, sosyal sorumluluk için koşanlara kadar birçok insan farkındalıklara dikkat çekmeye çalıştı. Bir grup, nesli tükenme tehlikesi yaşayan Küçük Akbabalara dikkat çekerken, başka bir grup ise köprü üzerine çadır kurup konser verdi.
Köprüde kahvaltı klasiği
Her yıl olduğu gibi bu sene de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kahvaltı için en gözde mekan oldu.
Birçok yurttaş yanında getirdiği çayı, simidi ve poğaçasıyla kahvaltısını yaptı. Sevdiği kişiyle evlenmek isteyen bir yurttaş da köprü üzerinde sevgilisine evlilik teklifi etti.
‘Evet’ yanıtıyla birlikte genç çift ve arkadaşları doyasıya eğlendi. Birçok kişi köpeğiyle birlikte koşuya katılırken, turistlerin de İstanbul Maratonu’na olan ilgisi dikkat çekti. Filipinli bir grup, köprü üzerinde Filipinler ve Türkiye bayraklarını beraber açarak poz verirken “En büyük Türkiye” dediler.
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