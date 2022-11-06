İstanbul Maratonu’nda renkli görüntüler

İHA
06 Kasım 2022 Pazar, 12:59
<p>Dünyada bir kıtadan diğerine koşulan tek koşu olan N Kolay 44. İstanbul Maratonu, renkli görüntülere sahne oldu.</p>

Dünyada bir kıtadan diğerine koşulan tek koşu olan N Kolay 44. İstanbul Maratonu, renkli görüntülere sahne oldu.

<p>Köpeğiyle birlikte köprüyü geçenden, sosyal sorumluluk için koşuya katılanlara dek birçok yurttaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın etti. </p>

Köpeğiyle birlikte köprüyü geçenden, sosyal sorumluluk için koşuya katılanlara dek birçok yurttaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın etti. 

<p>Halk koşusuyla birlikte köprüye gelen yurttaşlar fotoğraf çekme yarışına girdiler. Köprüde kahvaltı yapandan, sosyal sorumluluk için koşanlara kadar birçok insan farkındalıklara dikkat çekmeye çalıştı. Bir grup, nesli tükenme tehlikesi yaşayan Küçük Akbabalara dikkat çekerken, başka bir grup ise köprü üzerine çadır kurup konser verdi.</p>

Halk koşusuyla birlikte köprüye gelen yurttaşlar fotoğraf çekme yarışına girdiler. Köprüde kahvaltı yapandan, sosyal sorumluluk için koşanlara kadar birçok insan farkındalıklara dikkat çekmeye çalıştı. Bir grup, nesli tükenme tehlikesi yaşayan Küçük Akbabalara dikkat çekerken, başka bir grup ise köprü üzerine çadır kurup konser verdi.

<p><strong>Köprüde kahvaltı klasiği</strong></p> <p>Her yıl olduğu gibi bu sene de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kahvaltı için en gözde mekan oldu. </p>

Köprüde kahvaltı klasiği

Her yıl olduğu gibi bu sene de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kahvaltı için en gözde mekan oldu. 

<p>Birçok yurttaş yanında getirdiği çayı, simidi ve poğaçasıyla kahvaltısını yaptı. Sevdiği kişiyle evlenmek isteyen bir yurttaş da köprü üzerinde sevgilisine evlilik teklifi etti. </p>

Birçok yurttaş yanında getirdiği çayı, simidi ve poğaçasıyla kahvaltısını yaptı. Sevdiği kişiyle evlenmek isteyen bir yurttaş da köprü üzerinde sevgilisine evlilik teklifi etti. 

<p>‘Evet’ yanıtıyla birlikte genç çift ve arkadaşları doyasıya eğlendi. Birçok kişi köpeğiyle birlikte koşuya katılırken, turistlerin de İstanbul Maratonu’na olan ilgisi dikkat çekti. Filipinli bir grup, köprü üzerinde Filipinler ve Türkiye bayraklarını beraber açarak poz verirken <strong>“En büyük Türkiye”</strong> dediler. </p>

‘Evet’ yanıtıyla birlikte genç çift ve arkadaşları doyasıya eğlendi. Birçok kişi köpeğiyle birlikte koşuya katılırken, turistlerin de İstanbul Maratonu’na olan ilgisi dikkat çekti. Filipinli bir grup, köprü üzerinde Filipinler ve Türkiye bayraklarını beraber açarak poz verirken “En büyük Türkiye” dediler. 

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