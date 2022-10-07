Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için hangi malzemeler gerekli?

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 18:33
<p>Kandil simidi, Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde dağıtılır. Bazı pastenelerde normal günlerd de üretilen kandil simidinin susamlı ve susamsız olmak üzere 2 türü vardır.</p>

Kandil simidi, Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde dağıtılır. Bazı pastenelerde normal günlerd de üretilen kandil simidinin susamlı ve susamsız olmak üzere 2 türü vardır.

<h3>Kandil simidi malzemeleri nelerdir?</h3> <p>Un</p> <p>Su</p> <p>Tuz</p> <p>Yağ</p> <p>Susam</p> <p>Mahlep</p> <p>Şeker</p>

Kandil simidi malzemeleri nelerdir?

Un

Su

Tuz

Yağ

Susam

Mahlep

Şeker

<h3>Kandil simidi tarifi</h3> <p>Kandil simidi için öncelikle bir kaba 4 bardak un koyun ve arzu ettiğiniz ölçülere göre şeker, tuz, mahlep dengesini göz ayarı una katın. En son margarin ve ya tereyağını hazırladığınız karışıma boca edin. Son olarak alabildiğine un katınız ve kandil simidi hamurunu yaklaşık 10 dakika yoğurun. Kandil simidinde maya olmadığı için fazla beklemenize gerek yok. Bu yüzden 10 dakika hamur dinlendikten sonra yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Elinizle hamurdan ufak parçalar alıp kandil simidi şeklini verin. Şekil verdikten sonra simidi önce suya sonra susamın içine atın ve yaklaşık 180 derecelik fırında simidleri 20 dakika kadar pişirin.</p>

Kandil simidi tarifi

Kandil simidi için öncelikle bir kaba 4 bardak un koyun ve arzu ettiğiniz ölçülere göre şeker, tuz, mahlep dengesini göz ayarı una katın. En son margarin ve ya tereyağını hazırladığınız karışıma boca edin. Son olarak alabildiğine un katınız ve kandil simidi hamurunu yaklaşık 10 dakika yoğurun. Kandil simidinde maya olmadığı için fazla beklemenize gerek yok. Bu yüzden 10 dakika hamur dinlendikten sonra yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Elinizle hamurdan ufak parçalar alıp kandil simidi şeklini verin. Şekil verdikten sonra simidi önce suya sonra susamın içine atın ve yaklaşık 180 derecelik fırında simidleri 20 dakika kadar pişirin.

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