Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için hangi malzemeler gerekli?
Kandil simidi tarifi
Kandil simidi için öncelikle bir kaba 4 bardak un koyun ve arzu ettiğiniz ölçülere göre şeker, tuz, mahlep dengesini göz ayarı una katın. En son margarin ve ya tereyağını hazırladığınız karışıma boca edin. Son olarak alabildiğine un katınız ve kandil simidi hamurunu yaklaşık 10 dakika yoğurun. Kandil simidinde maya olmadığı için fazla beklemenize gerek yok. Bu yüzden 10 dakika hamur dinlendikten sonra yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Elinizle hamurdan ufak parçalar alıp kandil simidi şeklini verin. Şekil verdikten sonra simidi önce suya sonra susamın içine atın ve yaklaşık 180 derecelik fırında simidleri 20 dakika kadar pişirin.
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