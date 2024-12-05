Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

Bağırsaklar, sindirim sistemi sağlığının merkezinde yer alır ve bağışıklık sisteminin %70’ini barındırır. Bağırsak enfeksiyonları; bakteriler, virüsler veya parazitler nedeniyle ortaya çıkarak karın ağrısı, ishal, mide bulantısı gibi semptomlara yol açabilir. Bu tür enfeksiyonların tedavisinde ilaçlar kadar, doğru beslenme de oldukça önemlidir. Doğru besinler, enfeksiyonla mücadeleyi hızlandırır ve bağırsak florasını koruyarak sağlıklı bir iyileşme süreci sağlar. İşte, bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin...