Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

Bağırsak enfeksiyonlarına karşı mücadelede doğru besinleri seçmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Peki, karın ağrısı ve kramplara son verip mide bulantısını ortadan kaldıran gıdalar nelerdir? İşte, bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin...

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2024 Perşembe, 10:54
Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

Bağırsaklar, sindirim sistemi sağlığının merkezinde yer alır ve bağışıklık sisteminin %70’ini barındırır. Bağırsak enfeksiyonları; bakteriler, virüsler veya parazitler nedeniyle ortaya çıkarak karın ağrısı, ishal, mide bulantısı gibi semptomlara yol açabilir. Bu tür enfeksiyonların tedavisinde ilaçlar kadar, doğru beslenme de oldukça önemlidir. Doğru besinler, enfeksiyonla mücadeleyi hızlandırır ve bağırsak florasını koruyarak sağlıklı bir iyileşme süreci sağlar. İşte, bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin...

Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

1. PROBİYOTİKLER

Probiyotikler, bağırsak dostu bakteriler olarak bilinir ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yoğurt ve kefir: 

Probiyotik açısından zengin olan bu besinler, bağırsaklardaki iyi bakterilerin sayısını artırır.

Turşu ve lahana turşusu: 

Fermantasyon ürünleri, bağırsak florasını dengeler ve enfeksiyon belirtilerini hafifletir.

Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

2. ZENCEFİL

Zencefil, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı etkili bir anti-inflamatuar ve antibakteriyel besindir.

Kullanımı: 

Çay olarak tüketilebilir ya da yemeklere baharat olarak eklenebilir.

Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

3. MUZ

Muz, bağırsak enfeksiyonları sırasında kaybedilen potasyumu geri kazandırır ve hafif bir lif kaynağı olduğu için bağırsakları rahatlatır.

Tüketim tavsiyesi: 

Öğün aralarında sade olarak veya yoğurtla karıştırılarak yenilebilir.

Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

4. PİRİNÇ VE PATATES

Pirinç ve patates gibi nişastalı besinler, mideyi yormadan enerji sağlar ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Hazırlama önerisi: 

Haşlanarak veya hafif baharatlarla tatlandırılarak tüketilmesi önerilir.

Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

5. BAL

Bal, antimikrobiyal özellikleriyle enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olur.

Kullanımı: 

Ilık suya karıştırılarak ya da zencefil çayı ile birlikte tüketilebilir.

Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

6. SARIMSAK

Sarımsak, antibakteriyel ve antiviral özellikleriyle bağırsak enfeksiyonlarının doğal bir ilacıdır.

Tüketim tavsiyesi: 

Çiğ olarak salatalara eklenebilir ya da yemeklere ilave edilebilir.

Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

7. ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, bağırsak florasını dengeler ve enfeksiyonun şiddetini azaltır.

Kullanımı: 

Bir bardak suya bir tatlı kaşığı eklenerek içilebilir.

Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

8. REZENE VE PAPATYA ÇAYI

Rezene ve papatya çayı, bağırsaklarda oluşan gaz ve iltihabı azaltır, rahatlama sağlar.

Tüketim tavsiyesi: 

Yemeklerden sonra sıcak bir fincan içilebilir.

Karın ağrısı ve kramplara son veriyor, mide bulantısını ortadan kaldırıyor: Bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelen 9 besin

9. HAVUÇ VE KABAK

Bu sebzeler, bağırsakların onarılmasına yardımcı olan beta-karoten ve diğer vitaminleri içerir.

Hazırlama önerisi: 

Buharda pişirerek veya çorba yaparak tüketebilirsiniz.

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