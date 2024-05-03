Karların erimesiyle oluşuyor: Görmek için 15 kilometre yürüyorlar

Rehberler eşliğinde zorlu patikalarda ilerleyen gezi grupları, yaklaşık 15 kilometrelik yolculuk sonunda göllerin bulunduğu bölgeye ulaşıyor. Sırasıyla 4 farklı noktadaki buzul gölleri gezen doğaseverler, ilkbahar ve kış manzaralarını da bir arada görme fırsatı buluyor.