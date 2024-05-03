Karların erimesiyle oluşuyor: Görmek için 15 kilometre yürüyorlar
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karların erimesiyle oluşan Mercan Buzul Gölleri ve çevresi, il merkezi ve civar ilçelerden gezi gruplarını ağırlıyor.
Sarp dağların arasında kurulu Ovacık ilçesi, kültürel, tarihi ve doğal alanlarıyla her mevsim turistlerin dikkatini çekiyor.
Yüksek rakımların halen karla kaplı olduğu ilçede, ovalarda açan çiçekler, dağlarda akan şelaleler ve tarlalarda uçuşan kelebekler görülmeye değer güzellikler sunuyor.
İlçenin kuzey doğusunda yer alan Mercan Buzul Gölleri de özellikle mayıs-temmuz döneminde doğa tutkunlarının uğrak yeri oluyor.
Günübirlik turlarla rotalarını göllere çeviren doğaseverler, araçlarıyla ilçe merkezinden yola çıkarak ilk olarak Şahverdi köyüne geliyor. Köyün girişinde araçlarını park eden doğa tutkunları, daha sonra gerekli hazırlıklarını yaparak göllere doğru yürüyüşe başlıyor.
Rehberler eşliğinde zorlu patikalarda ilerleyen gezi grupları, yaklaşık 15 kilometrelik yolculuk sonunda göllerin bulunduğu bölgeye ulaşıyor. Sırasıyla 4 farklı noktadaki buzul gölleri gezen doğaseverler, ilkbahar ve kış manzaralarını da bir arada görme fırsatı buluyor.
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