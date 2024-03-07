Kırklareli'nin sessiz güzelliği: Kıyıköy

Doğal Güzellikler:

Kıyıköy'ün en çarpıcı özelliklerinden biri, muhteşem doğal manzaralarıdır. Sahil boyunca uzanan masmavi deniz, altın rengi kum plajları ve etrafını saran yemyeşil ormanlar, ziyaretçilere huzur verici bir atmosfer sunar. Doğanın iç içe geçtiği bu kasabada yürüyüş yapmak, deniz kenarında dinlenmek ve temiz havanın tadını çıkarmak gerçek bir zevktir.

Tarihi Zenginlikler:

Kıyıköy, tarihi dokusuyla da dikkat çeker. Antik dönemlere ait kalıntılar, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait yapılar burada keşfedilmeyi bekler. Özellikle Kıyıköy Kalesi, kasabanın tarihini yansıtan en etkileyici yapılarından biridir. Kalenin etrafındaki dar sokaklar ve taş evler, ziyaretçilere zamanda bir yolculuk yapma fırsatı sunar.