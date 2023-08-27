Kaşıkçı Elması'nın gizemi: Çöpte mi bulundu?

Öyle ki, bir zamanlar Michael Jackson bir klip çekimi için kullanmak istemiş ancak izin verilmemişti. 60’ların ünlü yıldızı İsveçli aktris Anita Ekberg onu Topkapı Sarayı’nda gördüğünde şaşkınlığını gizleyememişti.

Elmasın saraya nasıl geldiği bugüne dek gizemini korusa da hakkında öne çıkan iki rivayet mevcut...