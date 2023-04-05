Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:53

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 16:53

Müzisyen ve yazar Sina Koloğlu, Türkiye'nin ilk banka soyguncusu Necdet Elmas'ın hayatının dizi olacağını duyurdu. Koloğlu, söz konusu proje için Ay Yapım'ın harekete geçtiğini aktardı. Peki, Türkiye'nin ilk banka soyguncusu Necdet Elmas kimdir, nereli? Necdet Elmas nasıl yakalandı? Necdet Elmas öldü mü? İşte, Necdet Elmas'ın filmlere konu olan hayat hikayesi...

NECDET ELMAS KİMDİR?

Türk Gangster olarak bilinen Necdet Elmas, 9 Ocak 1935 tarihinde Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu. Konya'da yaşayan yoksul bir ailede doğan Necdet Elmas, 12 yaşında evden kaçtı.

Çeşitli işlere girerek para kazanmaya çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ikinci sınıfta bıraktı. Bir süre memurluk yaptı, yedi yaşındaki çocuğunu kanser nedeniyle kaybettikten sonra yaşa dışı işlere yöneldi.

Necdet Elmas, ilk hırsızlığını Chevrolet marka bir araba çalarak yaptı ve yakalandıktan sonra 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre sonra hapishaneden kaçtı ancak polisle girdiği çatışmada tekrar yakalandı. Sultanahmet Cezaevi’ne gönderildikten sonra, kalp rahatsızlığı gerekçesi ile hastaneye sevk edildi. Hastane dönüşü askerleri kandırarak firar etti.

Necdet Elmas, 7 Temmuz 1961’de ilk olarak Çemberlitaş’taki Buğday Bankasını soydu. Eğitimli kişiliği, kullandığı dil, giyim ve kuşamı ile bir anda basın ve halktan büyük ilgi gördü. Yassıada yargılama sonuçlarının açıklanmasının beklendiği günlerde halkın en çok takip ettiği kişi Necdet Elmas’tı.

‘The Gangbuster of İstanbul’ imzasıyla gazetelere mektuplar gönderen, kendisini yakalayamayan polisleri eleştiren ve yeni soygun planlarını anlatan Necdet Elmas 18 Ağustos 1961’de Chevrolet arabası ve elinde Sten marka tabancası ile Polis Merkezine otuz metre mesafedeki İş Bankası Kazlıçeşme şubesinden 165 bin 850 lira çaldı.

NECDET ELMAS NASIL YAKALANDI?

Halk arasında taklitleri çıkan ve şöhreti tüm Türkiye’ye yayılan Necdet Elmas o dönemin darbe hükûmeti tarafından sıkı takibe alındı. Asker ve polislerden oluşan ekipler günlerce Necdet Elmas’ı aradılar. Cumhuriyet Gazetesi İstanbul Emniyetine yardımcı olmak amacıyla özel bir araştırma birimi kurup başına gangsterlik olaylarını ABD’de uzun süre araştırmış bir eski bir polis şefini getirdi. 700 kişilik polis ve askeri güvenlik birimi ile birlikte Cumhuriyet Gazetesi'nin kurdurduğu özel ekibinde peşine düştüğü Necdet Elmas ilk soygundan 12 gün sonra ev sahibi olan arkadaşının ihbarı ile 30 Ağustos 1961‘de Darıca’da yakalandı.

Tutuklanmadan önce tıraş olmak için izin alan Necdet Elmas düzenlediği basın toplantısında halktan ve polislerden özür diledi. Gözaltında olduğu zamanlarda İstanbul Emniyeti'ni arayan çok sayıda kadın Necdet Elmas'ın dövülmemesini istediler.

NECDET ELMAS NE KADAR HAPİS CEZASI ALDI?

Necdet Elmas, İş Bankası Kazlıçeşme şubesinden 165 bin 850 lira çalması gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hapishanede arabulculuk yapan, restorasyon işlerinde görev alan ve kütüphane kurduran Necdet Elmas sevilen ve güvenilen biri haline geldi. İyi halden dolayı kendisine yedi günlük çarşı izni verildi. İzinde basının yine büyük ilgisi ile karşılaşan Necdet Elmas 1974 affıyla serbest bırakıldı. Beşiktaş Belediyesi’nin kendisine tahsis ettiği büfede işletmecilik yaptı.

Bir süre sonra doğduğu Konya’ya geri döndü, Ereğli'ye yerleşti. Oradan Antalya'ya taşındı. Üç defa evlenen Necdet Elmas, 2017'de Antalya'da vefat etti.