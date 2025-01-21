Kaşıntıdan nefes darlığına pek çok reaksiyona sebep oluyorlar: En alerjen 6 besin

Gıda alerjileri, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın olarak görülen sağlık sorunlarından biridir. Bazı besinler, içerdikleri proteinler nedeniyle bağışıklık sistemi tarafından yanlış bir şekilde "tehdit" olarak algılanır ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu reaksiyonlar hafif bir kaşıntıdan, hayatı tehdit edebilecek anafilaksiye kadar değişiklik gösterebilir. Peki, hangi besinler alerjik reaksiyonlara en sık neden olur ve bu durumla nasıl başa çıkılır? İşte, en alerjen besinler...