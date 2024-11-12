Kaygıyı azaltıyor, bedeninizin ve zihninizin rahatlamasına yardımcı oluyor: Stresi azaltan 7 etkili besin

3. CEVİZ VE BADEM

Kuruyemişler, sağlıklı yağlar ve antioksidanlar bakımından zengin besinlerdir. Özellikle ceviz ve badem, stresle başa çıkmada etkili olan E vitamini ve omega-3 yağ asitleri içerir. Aynı zamanda bu kuruyemişler, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve stres anında rahatlama sağlar.

Tüketim önerisi:

Günlük olarak avuç içi kadar ceviz ve badem tüketmek stres seviyelerinizin azalmasına yardımcı olabilir. Yoğurt veya salatalarınıza ekleyerek lezzetli bir ara öğün de oluşturabilirsiniz.