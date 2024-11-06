Stresle başa çıkmanın etkili yolu: Nefes egzersizleri ile rahatlayın

Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:09

Güncelleme: 06.11.2024 - 12:13

Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, Stres Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Stresin hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu ve zaman zaman herkes tarafından deneyimlendiğini belirten Uzm. Dr. Demirkan, önemli olanın, stresle sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmek olduğunu ifade etti. Stresle mücadele etmek için yapmamız gerekenlerden bahsetti.

"NEFES EGZERSİZİ UYGULANABİLİR"

Nefes egzersizlerinin önemli olduğuna değinen Uzm. Dr. Demirkan, "Derin nefes almak ve nefes egzersizleri yapmak, zihni sakinleştirmenin ve anın içinde kalmak için etkili yollar arasındadır. Günde birkaç dakikanızı nefes çalışmalarına ayırarak stres seviyenizi düşürebilirsiniz" diye konuştu.





"FİZİKSEL AKTİVİTE TERCİH EDİLEBİLİR"

Fiziksel aktivitenin stresle baş etmede önemli bir etken olduğunu belirten Uzm. Dr. Demirkan, "Düzenli egzersiz, endorfin salgılanmasını tetikler ve bu da doğal bir mutluluk hormonudur. Yürüyüş yapmak, koşmak veya yoga gibi aktiviteler hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için yararlıdır" ifadelerini kullandı.



Sağlıklı beslenmenin vücuda faydalı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Demirkan, “Sağlıklı bir diyet, vücudun stresle mücadele edebilmesi için gerekli yakıtı sağlar. İşlenmiş gıdalardan kaçınarak ve taze meyve, sebze ile tam tahılları diyetinize ekleyerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz” açıklamasında bulundu.



Sosyal ortamda bulunmanın bireye olumlu etkileri olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Demirkan, "Dostlarınızla ve ailenizle zaman geçirmek, duygusal destek sağlar ve stresle başa çıkmada önemli bir rol oynar. Güvendiğiniz kişilerle duygularınızı paylaşmak, yalnız olmadığınızı hissetmenize yardımcı olur" şeklinde konuştu.