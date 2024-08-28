'Kızılcık Şerbeti'nden ilk fotoğraf
'Kızılcık Şerbeti' dizisi ekibi yeni sezon için sete çıktı. Setten ilk fotoğraf ise dizide 'Kıvılcım' karakterini canlandıran Evrim Alasya'dan geldi.
Show TV’de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, üçüncü sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizi ekibi bugün sete çıktı.
Dizinin 67'nci bölümü sezon finaliyle başlayacak. Balkondan düşen Görkem’le ilgili sır aileyi şaşırtırken tek tek karakterlerin hikayesi seyirciye yansıtılacak. Olaylar bir aylık zaman atlamasıyla devam edecek.
Setten ilk fotoğraf ise dizide 'Kıvılcım' karakterini canlandıran Evrim Alasya, ilk set gününe giden isimlerden olurken, izleyiciler için fotoğraf paylaştı.
Alasya'nın "Dükkanı açtık🍀 #kızılcıkşerbeti" notunu paylaştığı fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.
Dizinin 13 Eylül ya da 20 Eylül’de üçüncü sezonu açması planlanıyor.
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