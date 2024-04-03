Kızılırmak kırmızı- beyaza büründü

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yayılış gösteren kızıl eğrelti otu (azolla filiculoides), deltadaki su yüzeylerini kızıla bürüdü.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2024 Çarşamba, 15:18
Kızılırmak kırmızı- beyaza büründü

Suda yaşayan bir tür eğrelti otu olan kızıl eğrelti otu baharla birlikte deltadaki su yüzeylerini kapladı.

Kızılırmak kırmızı- beyaza büründü

Kızıl rengin hakim olduğu sulak alanlarda beyaz su papatyalarının da açmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kızılırmak kırmızı- beyaza büründü

Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri konumunda.

Kızılırmak kırmızı- beyaza büründü

Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde yer alan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bugüne kadar 365 kuş türü görüldü.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi Kızılırmak Deltası

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