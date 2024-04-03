Kızılırmak kırmızı- beyaza büründü

Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde yer alan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bugüne kadar 365 kuş türü görüldü.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.