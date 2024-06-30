Klora hassas ciltlere havuz sonrası 'duş' önerisi

Bazı ciltlerin diğerlerinden daha hassas olduğunu anlatan Dr. Özkapu, "Özellikle kuruluk sonrası, yeterli nemlendirme sağlanmazsa cilt bariyeri bozulur. Bu da cildimizi hem enfeksiyonlara hem de alerjilere yatkın hale getirir. Bazı bireyler bu tip durumlara daha yatkın olur. Özellikle cilt hassasiyeti olan bireyler klorun cilde teması sonrası reaksiyonu daha belirgin olarak gösterebiliyor. Yine cilt rahatsızlığı olan kişiler bu belirtilere daha yatkındır" diye konuştu.

Özellikle yaz aylarında bu şikayetleri çok fazla gördüklerini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr.Tuğçe Özkapu, Kurban Bayramı tatili ile birlikte hasta yoğunluğunda artış gözlemlediklerini dile getirdi.