Kötü ayak kokusu nasıl önlenir? Ayak kabusuna son verecek tavsiyeler!

TER VE BAKTERİLERLE MÜCADELE EDİN

Ayaklarımızda vücudun başka hiçbir yerinde olmadığı kadar çok ter bezi bulunur; yaklaşık 250.000 ter bezi ayaklarımızda yer alır. Çorap ve ayakkabılar tarafından hapsedilen ter, ölü deri hücreleri ve yağlarla beslenen bakterilerin çoğalmasına ve kötü kokuların oluşmasına neden olur.

Dr. McConnachie, "Ayaklarınızı her gün ılık sabunlu suyla yıkayın ve parmak aralarınızı da dahil ederek iyice kurulayın. Bir sünger veya lif kullanarak ölü deriyi temizlemek de faydalı olabilir" önerisinde bulunuyor.