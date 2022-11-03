Lady Gaga, Zeki Müren'in fotoğrafını taklit etti mi?

Teyit.org'da yer alan incelemeye göre; tersine görsel arama ile araştırmaya başlandığında görselin en eski tarihli paylaşımlarının, 2013 yılına dayandığı görülüyor.

Yapılan paylaşımlarda “Lady Gaga - Applause / Zeki Müren - Alkışlarla Yaşıyorum” notunun yer aldığı görülüyor. Ayrıca Zeki Müren’e ait olduğu iddia edilen görselin üzerinde “1988” tarihi de dikkat çekiyor. Zeki Müren’in Lady Gaga ile benzer bir fotoğrafı ya da albüm kapağı olduğuna kanıt yok. Zeki Müren’in albüm kapaklarını ve fotoğrafları incelendiğinde böyle bir fotoğrafa rastlanmıyor.

Zeki Müren’in en bilinen fotoğrafıyla iddia görseli karşılaştırıldığında ise bazı benzerlikler dikkati çekiyor.