Lady Gaga, Zeki Müren'in fotoğrafını taklit etti mi?
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın 2013 yılında 'Applause' adlı şarkısının klibinde Zeki Müren'in fotoğrafını kopyaladığı iddiası yıllardır sosyal medyada konuşuluyor. Peki, Lady Gaga’nın Zeki Müren’in fotoğrafını kopyaladığı iddiası doğru mu?
"Lady Gaga, Zeki Müren'in fotoğrafını taklit etti" iddiası bir Twitter kullanıcısının paylaşımı ile yeniden gündeme geldi. İlk olarak 2013 yılında ortaya atılan iddia basında; "Sanat Güneşi' Zeki Müren'in 25 yıl önce verdiği poz, bugünün çılgın ismi Lady Gaga'ya ilham verdi." sözleri ile yer bulmuştu.
Lady Gaga, Zeki Müren'in fotoğrafını taklit etti mi?
Teyit.org'da yer alan incelemeye göre; tersine görsel arama ile araştırmaya başlandığında görselin en eski tarihli paylaşımlarının, 2013 yılına dayandığı görülüyor.
Yapılan paylaşımlarda “Lady Gaga - Applause / Zeki Müren - Alkışlarla Yaşıyorum” notunun yer aldığı görülüyor. Ayrıca Zeki Müren’e ait olduğu iddia edilen görselin üzerinde “1988” tarihi de dikkat çekiyor. Zeki Müren’in Lady Gaga ile benzer bir fotoğrafı ya da albüm kapağı olduğuna kanıt yok. Zeki Müren’in albüm kapaklarını ve fotoğrafları incelendiğinde böyle bir fotoğrafa rastlanmıyor.
Zeki Müren’in en bilinen fotoğrafıyla iddia görseli karşılaştırıldığında ise bazı benzerlikler dikkati çekiyor.
Sonuç olarak;
Zeki Müren’in Lady Gaga’nın fotoğrafıyla benzer bir görseline rastlanmıyor.
Zeki Müren’e ait olduğu iddia edilen görsel manipüle edilerek oluşturulmuş.
Lady Gaga, klibinde yer alan görseldeki makyajın “soytarıya övgü” olduğunu ve hayranlarına duyduğu özlemi ifade ettiğini açıklamış.
Lady Gaga “Applause” şarkısını “Artpop” albümünün çıkış single’ı olarak Amerikalı müzik yapım şirketi Interscope Records tarafından 12 Ağustos 2013’te yayınladı. İddiaya konu olan görsel de aynı yıl çekilen klipte kaydedilmiş.
Klibin hikayesine ve klipte yer alan öğelere dair yapılan yorumlara bakıldığında, Gaga’nın mitolojiden, çeşitli sanat eserlerinden, filmlere göndermede bulunduğu gibi çıkarımlar yer alıyor.
Gaga ise ABC News’e klibin ilhamını hayranlarından aldığını, klipteki palyaço makyajının “soytarıya övgü” olduğunu açıklamış. Gaga, boyalı yüzünün hayranlarıyla uzun süredir doğrudan bağlantı kuramadığı ve onları özlediği için üzüntüden ağlamasını temsil ettiğini söylemiş:
“Bu makyajı soytarıya bir övgü olarak yaptık. Sette performans gösterirken hayranlarımla uzun zamandır görüşemediğim için üzgün hissetmeye başladım. Kamera önünde performans sergilemek ile 50 bin kişiye performans sergilemek arasında farklar var. Değişik hissettiriyor ve gerçekten onları çok özledim. Bu yüzden makyajı ellerimle yüzüme gözyaşları gibi bulaştırdım ve şarkı söylerken ağlamaya başladım. ‘Alkışlar için yaşıyorum.’”
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