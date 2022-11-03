Mayın filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Mayın filmi nerede çekildi?
2016 yapımı bir savaş filmi olan "Mayın" televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Mayın filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Mayın filmi nerede çekildi?
Mayın, Fabio Guaglione ve Fabio Resinaro'nun uzun metrajlı ilk filmidir. 2016 yılında İtalya'da, 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi.
MAYIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mayın filminin oyuncuları; Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Clint Dyer, Geoff Bell, Juliet Aubrey, Inés Píñar Mille, Luka Peros, Daniel Sandoval, Agustín Rodríguez.
MAYIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sınırı geçen bir suçlu Amerika için çok önemlidir bazı bilmemesi gereken bilgileri bilmektedir. Bu yüzden suçlunun kaçtığı ülke ile diplomatik problemler yaşamamak için iyi eğitimli iki keskin nişancı görevlendirilir.
MAYIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Film Kanarya Adaları'ndaki Fuerteventura'da çekildi.
Video Haberler
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- Son Dakika: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu