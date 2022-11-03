Mayın filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Mayın filmi nerede çekildi?

03 Kasım 2022 Perşembe, 15:40

Mayın, Fabio Guaglione ve Fabio Resinaro'nun uzun metrajlı ilk filmidir. 2016 yılında İtalya'da, 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi.

MAYIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mayın filminin oyuncuları; Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Clint Dyer, Geoff Bell, Juliet Aubrey, Inés Píñar Mille, Luka Peros, Daniel Sandoval, Agustín Rodríguez.

MAYIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sınırı geçen bir suçlu Amerika için çok önemlidir bazı bilmemesi gereken bilgileri bilmektedir. Bu yüzden suçlunun kaçtığı ülke ile diplomatik problemler yaşamamak için iyi eğitimli iki keskin nişancı görevlendirilir.

MAYIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Kanarya Adaları'ndaki Fuerteventura'da çekildi.