Mart ayında hangi balıklar yenir? Mart ayında 'tam mevsiminde' olan balıklar
Her balığın mevsimi farklıdır. Mevsiminde balık tüketmek sağlık ve lezzet açısından çok önemli. Peki, mart ayında hangi balıklar yenir? İşte mart ayında 'tam mevsiminde' olan balıklar
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan balıklar, mart ayında sofralarımızı renklendiriyor. Denizlerin bereketiyle sofralarımıza taşınan çeşit çeşit balıklar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı destekleyerek soğuk aylarda enerjimizi yüksek tutmamıza yardımcı oluyor. İşte mart ayında tüketilmesi tavsiye edilen balıklar ve bu lezzetli deniz ürünlerinin sağlığımıza olan faydaları...
Mart ayında tirsi, kalkan ve kefalin lezzetli olurken, barbunya bol miktarda çıkar ve çok lezzetlidir. Mezgit, zargana, istavrit yine sofraları süsler.
Soğuk havalar bitmeden lezzetli palamut, levrek, mercan, torik tüketmek için son zamanlar.
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