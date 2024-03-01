Mart ayında hangi balıklar yenir? Mart ayında 'tam mevsiminde' olan balıklar

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan balıklar, mart ayında sofralarımızı renklendiriyor. Denizlerin bereketiyle sofralarımıza taşınan çeşit çeşit balıklar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı destekleyerek soğuk aylarda enerjimizi yüksek tutmamıza yardımcı oluyor. İşte mart ayında tüketilmesi tavsiye edilen balıklar ve bu lezzetli deniz ürünlerinin sağlığımıza olan faydaları...