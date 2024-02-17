Mevsimi başladı, tezgahların yeni gözdesi oldu! Kilosu 100 TL...

Tezgahların gözdesi somon ve istavrit oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:37
Mevsimi başladı, tezgahların yeni gözdesi oldu! Kilosu 100 TL...
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Samsun’da balıkçılar, yurttaşları en çok somon ve istavrit balıklarını tercih ettiğini söyledi.

Samsun’da Saathane Meydanı'nda bulunan balıkçıların tezgahlarını her çeşitten balıklar süslüyor. Balıkçılar mevsiminden dolayı somon ve istavritin son günlerde daha çok rağbet gördüğünü ifade etti.

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Balık satıcısı Halil Kıyak, “Şu anda balık sezonu gayet iyi gidiyor. Bu zamanlarda normalde balık kendisini geri çekerdi ama şu anda balık bol durumda. Mezgit, istavrit, ve hamsi balıklarının satışı devam ediyor. Somon mevsimi başladı. Kilosunu 100 TL’den veriyoruz. Şu anda en çok somon ve istavrit satılıyor” dedi.

Yurttaşlar ise son günlerde havaların soğuk olmasından dolayı balık tercih ettiklerini söylediler.

Tezgahlarda balık fiyatları ise istavrit 50, somon ve mezgit 100, palamut 120, hamsi 70, kefal 60 ile 70 TL arasında.


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