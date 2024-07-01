Marvel ve DC meraklılarının beklediği 10 yeni film
Çizgi roman filmleri, izleyicilerde uyandırdığı heyecan oranındaki belirgin düşüşe rağmen hala merakla beklenen filmler arasında yer alıyor. İşte izleyenler tarafından merakla beklenen çizgi roman filmleri...
DEADPOOL & WOLVERINE - 24 TEMMUZ
Ryan Reynolds bir kez daha Deadpool karakterine dönerken bu kez ona Hugh Jackman'ın Wolverine'i eşlik edecek. Bu filmin MCU'nun çoklu evren anlatısında önemli bir değişikliğe yol açacağı konuşulanlar arasında.
JOKER: İKİLİ DELİLİK- 4 EKİM
'Todd Phillips'in "Joker"i, DC'nin en ikonik kötü karakterinin kökenlerine ayakları yere basan ve rahatsız edici bir mercekle bakarak çok büyük bir başarı yakaladı. Devam filmi "Joker: Folie à Deux", Joaquin Phoenix'in kötü adamını geri getirecek ve Lady Gaga'nın canlandırdığı Harley Quin'i tanıtan bir müzikal olacak.
AVCI KRAVEN - 13 ARALIK
Sony'nin Örümcek Adam Evreni filmleri tutarlı bir performans gösterememiş olsa da şiddet sahneleri nedeniyle R derecelendirmesi (+8) alan "Avcı Kraven" bu sinematik evrenin iddialı filmlerinden biri olabilir gibi görünüyor. Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe ve Ariana DeBose'un rol aldığı film yıl sonunda vizyona girecek.
THE FANTASTIC FOUR - 2 MAYIS 2025
Fantastik Dörtlü birçok kez canlı aksiyona uyarlanmış olsa da sevilen karakterlerin MCU saflarına girmeleri uzun zaman aldı. Karakterlerin haklarının nihayet Marvel'a dönmesinden bu yana yeni "Fantastic Four" filmi MCU'nun gelecek filmleri arasında en çok merak edilenlerden biri. Filmin ana kadrosunda Reed Richards/Mister Fantastic rolünde Pedro Pascal, Sue Storm/The Invisible Woman rolünde Vanessa Kirby, Johnny Storm/The Human Torch rolünde Joseph Quinn ve Ben Grimm/The Thing rolünde Ebon Moss-Bachrach yer alıyor.
CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD - 14 ŞUBAT 2025
MCU'da yeterince kullanılmayan bazı karakterlerin geri dönüşünü sağlayacak olan film sadece Sam Wilson'ın Captain America rolünü üstlendikten sonraki ilk kişisel hikayesi olmakla kalmayacak, aynı zamanda General Thaddeus "Thunderbolt" Ross'u (Harrison Ford), Samuel Sterns'i (Tim Blake Nelson) ve Betty Ross'u (Liv Tyler) geri getirecek.
SUPERMAN - 11 TEMMUZ 2025
2025'te vizyona girmesi planlanan "Superman"in büyük heyecan uyandırmasının nedenleri oldukça açık. Dünyanın en ikonik kahramanı olan Superman'i konu alması bir yana, DC Evreni için yeni bir adım olacak ve hem filmin yazarı/yönetmeni hem de DC Studios eş başkanı olan James Gunn'ın gözetiminde tüm seriyi yeniden başlatacak.
THUNDERBOLTS - 25 TEMMUZ 2025
Marvel Sinematik Evreni, giderek daha kalıplaşmış ve öngörülebilir hale gelmesi nedeniyle sıkça eleştiriliyor ancak "Thunderbolts*", bir araya gelmek zorunda kalan bir grup kötü niyetli anti-kahramanı takip ederek tüm bunları değiştirme potansiyeline sahip. Bucky Barnes, US Agent, Red Guardian, Taskmaster, Ghost ve Yelena Belova da dahil olmak üzere serideki birçok karakteri geri getirecek olan film MCU'nun ihtiyaç duyduğu canlılığı sağlayabilir.
AVENGERS 5
Eski adı "Avengers: Kang Dynasty" olan beşinci Avengers filminde işler, Kang karakterine hayat veren Jonathan Majors'ın şiddet ve istismar davalarının ardından Marvel Studios'tan kovulmasının ardından karıştı. Şimdilerde filmin nasıl bir hikayenin etrafında şekilleneceği, MCU'nun Kang rolü için yeni bir aktöre şans verip vermeyeceği belirsiz olsa da, 2026'da vizyona girmesi planlanan film türün hayranları tarafından merakla bekleniyor.
THE BATMAN - PART II
Matt Reeves'in yönettiği "The Batman" filminin ses getiren başarısı, bir devam filmini kaçınılmaz kıldı. Reeves'in Gotham Şehri'ne dair cesur ve sağlam yaklaşımı, pek çok kişinin tekrar ziyaret etmeye istekli olduğu bir atmosfer yarattı. Robert Pattinson'ın intikamcı dedektifi gelecek filmde muhtemelen daha kahramanca bir duruşa bürünecek. 2026'da vizyona girmesi planlanan "The Batman Part II" DC'nin gelecek filmler listesindeki en heyecan verici çizgi roman filmlerinden biri olmaya devam ediyor.
AVENGERS: SECRET WARS
MCU'da hiçbir film "Avengers: Endgame" kadar başarılı olamadı ve aynı seviyeye ulaşabilecek gibi görünen tek film de "Avengers: Secret Wars". Endgame'e çok benzeyen Secret Wars, MCU'nun çokluevren hikayesini destansı bir sinema gösterisiyle tamamlayan, yıllarca süren anlatı temelinin karşılığı olacak. Filme ilişkin ayrıntılar şimdilik çok yetersiz çünkü planlanan 2027 vizyon tarihine henüz uzun bir yol var. Ancak temel aldığı çizgi romanın büyük potansiyelini paylaşıyorsa, MCU'nun şimdiye kadarki en inanılmaz filmlerinden biri olabilir. Ayrıca şimdiden filmde orijinal Avengers ekibinden isimlerin geri dönebileceği konuşuluyor.
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