Marvel ve DC meraklılarının beklediği 10 yeni film

AVENGERS: SECRET WARS

MCU'da hiçbir film "Avengers: Endgame" kadar başarılı olamadı ve aynı seviyeye ulaşabilecek gibi görünen tek film de "Avengers: Secret Wars". Endgame'e çok benzeyen Secret Wars, MCU'nun çokluevren hikayesini destansı bir sinema gösterisiyle tamamlayan, yıllarca süren anlatı temelinin karşılığı olacak. Filme ilişkin ayrıntılar şimdilik çok yetersiz çünkü planlanan 2027 vizyon tarihine henüz uzun bir yol var. Ancak temel aldığı çizgi romanın büyük potansiyelini paylaşıyorsa, MCU'nun şimdiye kadarki en inanılmaz filmlerinden biri olabilir. Ayrıca şimdiden filmde orijinal Avengers ekibinden isimlerin geri dönebileceği konuşuluyor.