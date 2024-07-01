Black Panther filminin konusu ne? Black Panther filminin oyuncuları kim?
Black Panther filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Black Panther filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Black Panther filminin konusu ne? Black Panther filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Black Panther filminin yönetmen koltuğunda Ryan Coogler oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Robert Cole ve Ryan Coogler üstleniyor. Peki, Black Panther filminin konusu ne? Black Panther filminin oyuncuları kim?
BLACK PANTHER FİLMİNİN KONUSU NE?
Kaptan Amerika'yla yan yana çarpıştıktan sonra vatanı Wakanda'ya dönen T'Challa, ya da Kara Panter (Chadwick Boseman), bu gözlerden uzak, ancak son derece gelişmiş ülkeye liderlik etmeye hazırlanmaktadır. Ancak ülke içinde karışıklıklar çıkmış, tahta aday olan başkaları da baş göstermiştir. Ülkesini bir arada tutmak ve savaşa girmesini engellemek isteyen T'Challa, CIA ajanı Everett K. Ross'un da (Martin Freeman) yardımını alacaktır. İlk siyahi süper kahramanlardan biri olan Siyah Panter, 2018 yılında ilk kez merkezde kendisinin olduğu bir filmle beyazperdede olacak.
BLACK PANTHER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chadwick Boseman
Michael B. Jordan
Lupita Nyong'o
Martin Freeman
Danai Gurira
Phylicia Rashad
Sterling K. Brown
John Kani
Florence Kasumba
Forest Whitaker
Angela Bassett
Daniel Kaluuya
Andy Serkis
Letitia Wright
Winston Duke
Lidya Jewett
BLACK PANTHER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Black Panther filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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