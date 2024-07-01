Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:12

Güncelleme: 01.07.2024 - 11:12

Black Panther filminin yönetmen koltuğunda Ryan Coogler oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Robert Cole ve Ryan Coogler üstleniyor. Peki, Black Panther filminin konusu ne? Black Panther filminin oyuncuları kim?

BLACK PANTHER FİLMİNİN KONUSU NE?

Kaptan Amerika'yla yan yana çarpıştıktan sonra vatanı Wakanda'ya dönen T'Challa, ya da Kara Panter (Chadwick Boseman), bu gözlerden uzak, ancak son derece gelişmiş ülkeye liderlik etmeye hazırlanmaktadır. Ancak ülke içinde karışıklıklar çıkmış, tahta aday olan başkaları da baş göstermiştir. Ülkesini bir arada tutmak ve savaşa girmesini engellemek isteyen T'Challa, CIA ajanı Everett K. Ross'un da (Martin Freeman) yardımını alacaktır. İlk siyahi süper kahramanlardan biri olan Siyah Panter, 2018 yılında ilk kez merkezde kendisinin olduğu bir filmle beyazperdede olacak.

BLACK PANTHER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chadwick Boseman

Michael B. Jordan

Lupita Nyong'o

Martin Freeman

Danai Gurira

Phylicia Rashad

Sterling K. Brown

John Kani

Florence Kasumba

Forest Whitaker

Angela Bassett

Daniel Kaluuya

Andy Serkis

Letitia Wright

Winston Duke

Lidya Jewett

BLACK PANTHER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Black Panther filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.