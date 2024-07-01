Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim?
Emeklilik Planı (The Retirement Plan) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Emeklilik Planı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Emeklilik Planı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tim J. Brown üstleniyor. Peki, Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim?
EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Hayatlarını tehlikeye atacak bir suça buluşan Ashley ve küçük kızı Sarah, onlara yardım edebilecek tek kişinin Ashley'nin babası Matt olduğunu düşünürler. Matt, Cayman Adaları'nda hayatını emekli bir plaj serserisi gibi yaşar. Adaya giderlerken suç patronu Donnie ve teğmen Bobo da onları takip eder. Üçlü giderek daha tehlikeli bir ağa karışırken Ashley, babasının gizli bir geçmişi olduğunu ve göründüğünden fazlası olduğunu fark eder.
EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicolas Cage
Ashley Greene
Ron Perlman
Jackie Earle Haley
Ernie Hudson
Joel David Moore
Rick Fox
Lynn Whitfield
Dax Ravina
Dean Ambrose
Adam Moryto
Kipleigh Brown
Blake Garbe
Zava Jeremy
Thomas Marriott
Jennie Cairns
Jeton Bennett
EMEKLİLİK PLANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Emeklilik Planı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.
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