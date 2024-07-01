Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:21

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:21

Emeklilik Planı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tim J. Brown üstleniyor. Peki, Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim?

EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hayatlarını tehlikeye atacak bir suça buluşan Ashley ve küçük kızı Sarah, onlara yardım edebilecek tek kişinin Ashley'nin babası Matt olduğunu düşünürler. Matt, Cayman Adaları'nda hayatını emekli bir plaj serserisi gibi yaşar. Adaya giderlerken suç patronu Donnie ve teğmen Bobo da onları takip eder. Üçlü giderek daha tehlikeli bir ağa karışırken Ashley, babasının gizli bir geçmişi olduğunu ve göründüğünden fazlası olduğunu fark eder.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Ashley Greene

Ron Perlman

Jackie Earle Haley

Ernie Hudson

Joel David Moore

Rick Fox

Lynn Whitfield

Dax Ravina

Dean Ambrose

Adam Moryto

Kipleigh Brown

Blake Garbe

Zava Jeremy

Thomas Marriott

Jennie Cairns

Jeton Bennett

EMEKLİLİK PLANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Emeklilik Planı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.