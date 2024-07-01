Uzaylı Seferi filminin konusu ne? Uzaylı Seferi filminin oyuncuları kim?
Uzaylı Seferi (Jurassic Galaksi) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzaylı Seferi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Uzaylı Seferi filminin konusu ne? Uzaylı Seferi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Uzaylı Seferi filminin yönetmen koltuğunda James Kondelik ve Jon Kondelik oturuyor. Filmin senaristliğini Jacoby Bancroft ve Eric Paul Erickson üstleniyor. Peki, Uzaylı Seferi filminin konusu ne? Uzaylı Seferi filminin oyuncuları kim?
UZAYLI SEFERİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bilim insanları, uzayda henüz bilinmeyen bir gezegene iniş yaparlar ve gezegende oldukça tehlikeli bir yaşamla karşılaşırlar. Hayatta kalabilmek için dev dinazorları alt etmeleri gerekmektedir. Çok aç olan bu dinozorlar tarafından fark edilen bilim insanları, kaçmaya ve uzay gemisine ulaşmaya çalışırlar. Tek istekleri ise bu gezegenden canlı kurtulmaktır.
UZAYLI SEFERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ryan Budds - Corrigan
Doug Burch - Harris
Eric Paul Erickson - Marston
James Ferrero - Zahn
Jonathan Nation - Flynn
Frankie Ray - Retch
Tamara Stayer - Gail
Madison West - Daize
UZAYLI SEFERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Uzaylı Seferi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.
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