Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı misafirlerini ağırlamaya başladı
Muğla'nın Milas ilçesinde "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşlar ile şenlendi.
Yılın önemli bölümünde flamingoların şenlendirdiği, Milas-Bodrum kara yolu Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki sulak alan, barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türüyle ilgi görüyor.
Avrupa ve Afrika arasındaki 4 önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlar arasında gösterilen Tuzla'ya gelmeye başlayan göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor.
Sulak alan, flamingolar başta olmak üzere balıkçıl, turna, martı, tepeli pelikan, kaz ve ördekleri misafir ediyor.
Çevresindeki zengin bitki örtüsü ile dikkati çeken alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında yer alıyor.
Sulak alandaki göçmen kuşların yoğunluğu dron ile görüntülendi.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- O savcı için harekete geçildi
- İstiklal'de polisle çatışma: Ölü ve yaralılar var
- 'Evinden kovuyorlardır bunu'
- 'Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!'
- Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır
- Tutukluların ifadeleri ortaya çıktı
- Bu kartı kullananlar dikkat! Yarın işleme kapanacak
- Rektörden iki ayrı skandal yanıt
- MSB duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu
- Gecekonduda 3 ceset bulundu