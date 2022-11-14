Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü"ne sonbahar renkleri hakim oldu

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 17:21
<p>Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü" olarak nitelendirilen Yaşil Göz ve Dölgel Şelalesi, doğaseverlere sonbahar keyfi yaşatıyor.</p>

Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü" olarak nitelendirilen Yaşil Göz ve Dölgel Şelalesi, doğaseverlere sonbahar keyfi yaşatıyor.

<p>Çınar ve söğüt ağaçlarına su seslerinin eşlik ettiği Döngel Şelalesi ve çevresi, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunarken, doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası haline geldi.</p>

Çınar ve söğüt ağaçlarına su seslerinin eşlik ettiği Döngel Şelalesi ve çevresi, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunarken, doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası haline geldi.

<p>Birçok su altı arama-kurtarma grubunun çalışmasına rağmen kaynağı saptanamayan Yeşil Göz de kendine özgü renk cümbüşüyle misafirlerini ağırlıyor.</p>

Birçok su altı arama-kurtarma grubunun çalışmasına rağmen kaynağı saptanamayan Yeşil Göz de kendine özgü renk cümbüşüyle misafirlerini ağırlıyor.

<p>Doğaseverler için spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı sunan Yeşil Göz, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ardından doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer aldı.</p>

Doğaseverler için spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı sunan Yeşil Göz, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ardından doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer aldı.

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