Ölen kedisini diriltmek için 50 bin dolar harcadı

Kanadalı bir kadın, ölen kedisinin genetik olarak ikizi olacak, iki yeni kedi klonlamaları için ABD'li bir biyo-teknoloji şirketine 50 bin dolar ödeme yaptı. Ocak 2022'de bir arabanın çarpması sonucu beş yaşındayken trajik bir şekilde ölen Bear''ın genetik ikizleri, onun genleriyle klonlanan iki kedi olan Bear Bear ve Honey Bear. Aslında hayvan klonlamak büyük bir mucize değil. Bilim insanları bunu on yıllar önce çözdüler ve çok sayıda hayvanı klonlayarak uzun yıllar yaşatmayı başardılar.

Chip'in aktardığına göre artık bu teknolojinin, günlük yaşama girdiğini görüyoruz. Teksas merkezli ViaGen şirketi bu konuda tüm dünyaya hizmet veren ünlü bir şirket. Bear Bear ve Bal Bear bu yılın 10 Ocak günü taşıyıcı annelerinden dünyaya geldikten sonra ViaGen'in New York'taki tesisinde iki ay geçirdiler.

Kadının onları eve götürmesine ise bu iki aydan sonra izin verildi. kadın, ikisinin de ölen kedisi Bear gibi göründüğünü vurguluyor.

ViaGen kedilerin yanı sıra at klonlama hizmeti de sunuyor. Köpekler ve kediler 50.000 dolara mal olurken, atlar için 85.000 dolar isteniyor. Kedi ve köpekleri, evcil hayvanını kaybetmiş sahipleri isterken atların klonlama isteğinin daha çok yüksek performanslı atlarını çoğaltmak isteyen çiftlik sahiplerinden geldiği de vurgulanıyor.

Hayvan klonlamak yasal olarak sorunlu olmasa da insan klonlama konusunda çok ciddi yasaklar var, ancak dünyanın bir yerinde gizli çalışmalarda bu yasakların delinmediğini iddia etmek büyük naiflik olacaktır.

