Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşaklar karlar içinde görüntülendi!

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşaklar karlar içinde görüntülendi!
Haber Merkezi
24 Şubat 2025 Pazartesi, 16:15
Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşaklar karlar içinde görüntülendi!

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşaklar, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın karlı dağlarında yiyecek ararken görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşaklar karlar içinde görüntülendi!

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, kurt, bozayı, domuz, sincap, akbaba, kızıl şahin, baykuş, su samuru, tilki, çakal, yaban keçisi, gelincik ve sansar gibi türlere ev sahipliği yapıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşaklar karlar içinde görüntülendi!

Milli parkta etkili olan kar yağışı nedeniyle de şu sıralar yaban hayvanları doğal ortamlarında beslenmekte zorluk çekiyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşaklar karlar içinde görüntülendi!

Bölgede nesli tehlike altındaki anne vaşak ile iki yavrusu da milli parkın karla kaplı dağlarında yiyecek ararken görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşaklar karlar içinde görüntülendi!

Arazide bir süre çevreyi gözlemleyerek gezinen vaşaklar, daha sonra izlenildiklerini fark edince yükseklere çıkıp gözden kayboldu.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşaklar karlar içinde görüntülendi!

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan vaşaklar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunuyor.

vaşak Tunceli

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