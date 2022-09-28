Netflix'te geçen haftanın 'en'leri hangileri? En çok hangi yapım izlendi?
Türkiye'de 3.5 milyondan fazla kullanıcısı olan Netflix, yayımladığı birçok dizi ve filmle dikkat çekiyor.
Dünya çapında en fazla rağbet gösterilen yapım şirketi olan Netflix, Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen işleri sıralı olarak paylaştı.
Peki, Netflix Türkiye'de en çok izlenen yapım ne oldu? İşte, geçen haftanın 'en'leri...
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