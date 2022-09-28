Netflix'te geçen haftanın 'en'leri hangileri? En çok hangi yapım izlendi?

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:46
<p>Türkiye'de 3.5 milyondan fazla kullanıcısı olan <strong>Netflix</strong>, yayımladığı birçok dizi ve filmle dikkat çekiyor.</p> <p>Dünya çapında en fazla rağbet gösterilen yapım şirketi olan Netflix, Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen işleri sıralı olarak paylaştı.</p> <p>Peki, Netflix Türkiye'de en çok izlenen yapım ne oldu? İşte, geçen haftanın 'en'leri...</p>

Türkiye'de 3.5 milyondan fazla kullanıcısı olan Netflix, yayımladığı birçok dizi ve filmle dikkat çekiyor.

Dünya çapında en fazla rağbet gösterilen yapım şirketi olan Netflix, Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen işleri sıralı olarak paylaştı.

Peki, Netflix Türkiye'de en çok izlenen yapım ne oldu? İşte, geçen haftanın 'en'leri...

<p><strong>10- The Crown: Sezon 1</strong></p>

10- The Crown: Sezon 1

<p><strong>9- Fate: The Winx Saga: Sezon 1</strong></p>

9- Fate: The Winx Saga: Sezon 1

<p><strong>8- Young Lady and Gentleman</strong></p>

8- Young Lady and Gentleman

<p><strong>7- Narco-Saints: Sezon 1</strong></p>

7- Narco-Saints: Sezon 1

<p><strong>6- Zeytin Ağacı</strong></p>

6- Zeytin Ağacı

<p><strong>5- 1 Kadın 1 Erkek: Sezon 1</strong></p>

5- 1 Kadın 1 Erkek: Sezon 1

<p><strong>4- Bir Jigolonun Günlüğü</strong></p>

4- Bir Jigolonun Günlüğü

<p><strong>3- Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi </strong></p>

3- Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi 

<p><strong>2- Winx Efsanesi: Kader</strong></p>

2- Winx Efsanesi: Kader

<p><strong>1- Terim: Sezon 1</strong></p>

1- Terim: Sezon 1

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