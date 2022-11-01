Öğretmenlik hayalini gerçekleştiremedi, arıcılıkla 3 çocuğunu okuttu
Van'ın Gevaş ilçesinde 'kız çocukları okumaz' denilerek ilkokuldan sonra okutulmayan Süreyya Sümer (53), öğretmenlik hayalini gerçekleştiremese de 25 yıldır yaptığı arıcılıkla, biri öğretmen, 3 çocuğunu okuttu.
Sümer, "Okutsalardı öğretmen olmak isterdim. Çocuklarla ilgilenmek çok zevkli bir şey. Ama arılar da çocuklar gibidir. Kendim okumadım ama 3 çocuğumu okuttum" dedi.
Gevaş ilçesinde 3 çocuk annesi Sümeyye Sümer, 25 yıldır bölgede arıcılıkla uğraşıyor. Serbest çalışan eşini de son yıllarda yanına alan Sümer’in sabah başladığı mesaisi akşama kadar sürüyor.
Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin florasıyla arıcılığın önemli merkezlerinden Van'da bu meslekten kazandığı parayla 3 çocuğunu okutan Sümer, kadınların arıcılığı çok iyi yaptığını söyledi. Sümer, kadın arıcı gördüklerinde herkesin ilk başlarda şaşırdığını ama artık sayılarının da arttığını dile getirdi.
'BİLGİLERİMİ YENİ BAŞLAYANLARA AKTARIYORUM"
Kayınpederinden bu işi öğrendiğini belirten Sümer, kendisinin de mesleğe yeni başlayanlara bilgilerini aktardığını söyleyerek, "Kayınpederim bu işi öğretti bana, ben de şimdi başkalarına öğretiyorum. Devlet bizi bu konuda destekleyerek arı kovanları verdi. Kadınlar bu işte daha hevesli. Hâlâ bizi gördüklerinde kadın arıcı var diye şaşırıyorlar. Artık kadın arıcı gören kadınlar da heves ediyor ve sayımız artıyor. Ben de onlara tecrübelerimi aktarmaya, bildiklerimi öğretmeye çalışıyorum" diye konuştu.
'KIZ ÇOCUĞU DİYE OKUTMADILAR'
İlkokul mezunu olan Sümer, hayalindeki mesleğin öğretmenlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ben ilkokul mezunuyum. Zamanında kız çocuğunu okutmuyorlardı. Beni de okutmadılar. 'Kız çocuğunu nasıl okuturuz' diyorlardı. Okutsalardı öğretmen olmak isterdim. Çocuklarla ilgilenmek çok zevkli bir şey. Ama arılar da çocuklar gibidir. Arıcılıkla uğraştığımdan bu yana çok mutluyum ve çok memnunum işimden. Kendim okumadım ama kazandığım parayla 3 çocuğumu okuttum. Çocuklarımdan biri öğretmen oldu. Biri üniversiteyi yeni bitirdi. Bir çocuğum ise Fen Lisesi'nde okuyor. Çocuklarımı arıcılıktan kazandığım parayla okuttum"
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