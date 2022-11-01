Öğretmenlik hayalini gerçekleştiremedi, arıcılıkla 3 çocuğunu okuttu

'KIZ ÇOCUĞU DİYE OKUTMADILAR'

İlkokul mezunu olan Sümer, hayalindeki mesleğin öğretmenlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben ilkokul mezunuyum. Zamanında kız çocuğunu okutmuyorlardı. Beni de okutmadılar. 'Kız çocuğunu nasıl okuturuz' diyorlardı. Okutsalardı öğretmen olmak isterdim. Çocuklarla ilgilenmek çok zevkli bir şey. Ama arılar da çocuklar gibidir. Arıcılıkla uğraştığımdan bu yana çok mutluyum ve çok memnunum işimden. Kendim okumadım ama kazandığım parayla 3 çocuğumu okuttum. Çocuklarımdan biri öğretmen oldu. Biri üniversiteyi yeni bitirdi. Bir çocuğum ise Fen Lisesi'nde okuyor. Çocuklarımı arıcılıktan kazandığım parayla okuttum"