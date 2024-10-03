Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri listesini duyurdu. Birçok kriter dikkate alınırken bunlardan bazıları; aktif personel sayısı, orduların sahadaki hareket kabiliyeti oldu. İşte, Ortadoğu'nun en güçlü 10 ordusu...