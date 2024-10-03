Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?
İsrail'in uzun süren Filistin müdahaleleri ve son olarak Lübnan'a çıkartma yapmasının ardından İran, İsrail'i balistik füzelerle vurdu. Bu gelişmenin ardından Ortadoğu'nun en güçlü ordusunun hangi ülkeye ait olduğu ve Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu araştırılmaya başlandı. İşte, Ortadoğu'nun en güçlü ordusu...
ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri listesini duyurdu. Birçok kriter dikkate alınırken bunlardan bazıları; aktif personel sayısı, orduların sahadaki hareket kabiliyeti oldu. İşte, Ortadoğu'nun en güçlü 10 ordusu...
10 - KUVEYT ORDUSU
9 - KATAR ORDUSU
8 - SURİYE ORDUSU
7 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ORDUSU
6 - IRAK ORDUSU
5 - SUUDİ ARABİSTAN ORDUSU
4 - İSRAİL ORDUSU
3 - MISIR ORDUSU
2 - İRAN ORDUSU
1 - TÜRKİYE ORDUSU (TSK)
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü peynir markalarında şok tespit...
- Sinan Ateş davasında karar açıklandı
- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Müdür yardımcısı tutuklandı!
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- Fatih Terim'e sürpriz talip!
- Olaylı derbi için erteleme kararı!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- 'Benzin istasyonu' paylaşımı yapan o hesap sahte çıktı