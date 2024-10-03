Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

İsrail'in uzun süren Filistin müdahaleleri ve son olarak Lübnan'a çıkartma yapmasının ardından İran, İsrail'i balistik füzelerle vurdu. Bu gelişmenin ardından Ortadoğu'nun en güçlü ordusunun hangi ülkeye ait olduğu ve Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu araştırılmaya başlandı. İşte, Ortadoğu'nun en güçlü ordusu...

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 11:26
Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri listesini duyurdu. Birçok kriter dikkate alınırken bunlardan bazıları; aktif personel sayısı, orduların sahadaki hareket kabiliyeti oldu. İşte, Ortadoğu'nun en güçlü 10 ordusu...

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

10 - KUVEYT ORDUSU

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

9 - KATAR ORDUSU

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

8 - SURİYE ORDUSU

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

7 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ORDUSU

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

6 - IRAK ORDUSU

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

5 - SUUDİ ARABİSTAN ORDUSU

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

4 - İSRAİL ORDUSU

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

3 - MISIR ORDUSU

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

2 - İRAN ORDUSU

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye kaçıncı sırada?

1 - TÜRKİYE ORDUSU (TSK)

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