Dünyanın en yaşanabilir ülkeleri açıklandı: Kaliteli hayatın sırrı bu ülkerlerde gizli!

Kanada

Kanada, dünyanın en geniş topraklarına sahip ülkelerinden biri olmasına rağmen nüfus yoğunluğu düşüktür ve büyük bir göçmen kabul politikası uygular. Refah seviyesi, sağlık hizmetleri ve sosyal adalet sistemiyle Kanada, hem yerli halk hem de göçmenler için cazip bir yaşam sunar. Ekonomik fırsatlar ve doğayla iç içe yaşam olanakları da ülkenin öne çıkan yönlerindendir.