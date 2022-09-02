Perili Köşk ne zaman yapıldı, adı neden 'Perili Köşk'? Perili Köşk'te hangi ünlü isimler yaşadı?

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 13:52
<p>İstanbul Kadıköy'de "<strong>Küçük Dolmabahçe</strong>", "<strong>Saray Yavrusu</strong>" ve "<strong>Perili Köşk</strong>" gibi adlarla anılan tarihi<strong> Ragıp Paşa Köşkü,</strong> alacaklı olan<strong> Türkiye İş Bankası</strong> tarafından 449 milyon 363 bin 500 liraya satın alındı.</p> <p>Meşhur '<strong>Perili Köşk</strong>', 49 milyon 363 bin 500 liralık teklif veren İş Bankası'nın oldu. Köşkün sahiplerinin avukatlarınca, pazartesi günü satışa itiraz edileceği öğrenildi. </p> <p>İşte, ünlü köşk hakkında merak edilneler...</p>

İstanbul Kadıköy'de "Küçük Dolmabahçe", "Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk" gibi adlarla anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı olan Türkiye İş Bankası tarafından 449 milyon 363 bin 500 liraya satın alındı.

Meşhur 'Perili Köşk', 49 milyon 363 bin 500 liralık teklif veren İş Bankası'nın oldu. Köşkün sahiplerinin avukatlarınca, pazartesi günü satışa itiraz edileceği öğrenildi. 

İşte, ünlü köşk hakkında merak edilneler...

<p><strong>PERİLİ KÖŞK'ÜN TARİHÇESİ</strong></p> <p>Saray Başmabeyincisi<strong> Ragıp Sarıca</strong> tarafından 1906’da Prusyalı <strong>August Carl Friedrich Jasmund</strong>’a yaptırılmıştır.</p> <p>Yapı; Caddebostan sahilinde, 27 dönümlük arazide iki köşk ve bir selamlık binası olarak inşa edilmiştir. Daha sade yapılmış olan köşk Ragıp Paşa’nın kızı <strong>Tevhide Hanım</strong>, diğeri ise Ragıp Sarıca için inşa edilmiştir. Son derece zevkli ve bilgili olan paşa, yaptırdığı büyük binalarda zevkini ve kültürünü simgelemiştir. Selamlık binası tek katlı ve kara tarafındadır.</p>

PERİLİ KÖŞK'ÜN TARİHÇESİ

Saray Başmabeyincisi Ragıp Sarıca tarafından 1906’da Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund’a yaptırılmıştır.

Yapı; Caddebostan sahilinde, 27 dönümlük arazide iki köşk ve bir selamlık binası olarak inşa edilmiştir. Daha sade yapılmış olan köşk Ragıp Paşa’nın kızı Tevhide Hanım, diğeri ise Ragıp Sarıca için inşa edilmiştir. Son derece zevkli ve bilgili olan paşa, yaptırdığı büyük binalarda zevkini ve kültürünü simgelemiştir. Selamlık binası tek katlı ve kara tarafındadır.

<p><strong>RAGIP PAŞA KÖŞKÜ'NÜN YAPISI</strong></p> <p><strong>Caddebostan Plajı</strong>’nın bitişiğindeki her iki bina bir bodrum ve üç kattan oluşmaktadır. Her iki bina da tamamen kagir olup, bodrum dışındaki cephelerde ahşap kaplamalar kullanılmıştır.</p> <p>Balkon ve pencere panjurlarında ahşap işçiliği dikkat çekmektedir. Tavanlarda Rum ustalar tarafından yapılan altın varaklı işlemeler göze çarpmaktadır.</p> <p>Köşkün tüm mermerleri İtalya’dan, iç döşeme parkeleri ise Viyana’dan ısmarlanmıştır. Ragıp Paşa’nın köşkünün sahil tarafında bir saat kulesi bulunmaktadır. Sahil yolu inşaatı sırasında yapının yol kenarındaki selamlık binası yıkılmıştır.</p>

RAGIP PAŞA KÖŞKÜ'NÜN YAPISI

Caddebostan Plajı’nın bitişiğindeki her iki bina bir bodrum ve üç kattan oluşmaktadır. Her iki bina da tamamen kagir olup, bodrum dışındaki cephelerde ahşap kaplamalar kullanılmıştır.

Balkon ve pencere panjurlarında ahşap işçiliği dikkat çekmektedir. Tavanlarda Rum ustalar tarafından yapılan altın varaklı işlemeler göze çarpmaktadır.

Köşkün tüm mermerleri İtalya’dan, iç döşeme parkeleri ise Viyana’dan ısmarlanmıştır. Ragıp Paşa’nın köşkünün sahil tarafında bir saat kulesi bulunmaktadır. Sahil yolu inşaatı sırasında yapının yol kenarındaki selamlık binası yıkılmıştır.

<p><strong>PERİLİ KÖŞKTE KİMLER YAŞADI?</strong></p> <p>1920 yılında <strong>Ragıp Paşa</strong>’nın vefatının ardından köşk satılmıştır. Bir dönem yelken kulübü, askeri nezarethane olarak kullanılan yapı, günümüzde terk edilmiş durumdadır.</p> <p>Bir dönem<strong> Sıtkı Çiftç</strong>i'ye ait olan köşk, çeşitli nedenlerle kullanılsa da günümüzde tamamen bakımsız haldedir. Bir süre her bir katı kiraya verilmiş, iş insanı <strong>Vehbi Koç</strong> ve ünlü ressam <strong>Abidin Dino</strong> gibi isimler yaşamıştır.</p>

PERİLİ KÖŞKTE KİMLER YAŞADI?

1920 yılında Ragıp Paşa’nın vefatının ardından köşk satılmıştır. Bir dönem yelken kulübü, askeri nezarethane olarak kullanılan yapı, günümüzde terk edilmiş durumdadır.

Bir dönem Sıtkı Çiftçi'ye ait olan köşk, çeşitli nedenlerle kullanılsa da günümüzde tamamen bakımsız haldedir. Bir süre her bir katı kiraya verilmiş, iş insanı Vehbi Koç ve ünlü ressam Abidin Dino gibi isimler yaşamıştır.

<p><strong>PERİLİ KÖŞK'ÜN SAHİBİ KİM?</strong></p> <p>Hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi'ye ait olan köşk, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla 449 milyon 436 bin 491 liradan geçen aylarda satışa çıkartıldı.</p> <p>Köşk artık yeni sahibini bekliyor.</p>

PERİLİ KÖŞK'ÜN SAHİBİ KİM?

Hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi'ye ait olan köşk, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla 449 milyon 436 bin 491 liradan geçen aylarda satışa çıkartıldı.

Köşk artık yeni sahibini bekliyor.

<p><strong>MEŞHUR KÖŞKÜN ADIN NEDEN PERİLİ KÖŞK OLDU?</strong></p> <p>Tarihi köşk tüm heybetiyle uzun yıllar yalnızlığa terk edilmiştir. Böyle görkemli ve tarihi yapının uzun zaman boş kalmasından dolayı Ragıp Paşa Köşk'ü zamanla '<strong>Perili köşk</strong>' olarak anılmaya başlandı.</p>

MEŞHUR KÖŞKÜN ADIN NEDEN PERİLİ KÖŞK OLDU?

Tarihi köşk tüm heybetiyle uzun yıllar yalnızlığa terk edilmiştir. Böyle görkemli ve tarihi yapının uzun zaman boş kalmasından dolayı Ragıp Paşa Köşk'ü zamanla 'Perili köşk' olarak anılmaya başlandı.

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