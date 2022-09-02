Perili Köşk ne zaman yapıldı, adı neden 'Perili Köşk'? Perili Köşk'te hangi ünlü isimler yaşadı?

İstanbul Kadıköy'de "Küçük Dolmabahçe", "Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk" gibi adlarla anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı olan Türkiye İş Bankası tarafından 449 milyon 363 bin 500 liraya satın alındı.

Meşhur 'Perili Köşk', 49 milyon 363 bin 500 liralık teklif veren İş Bankası'nın oldu. Köşkün sahiplerinin avukatlarınca, pazartesi günü satışa itiraz edileceği öğrenildi.

İşte, ünlü köşk hakkında merak edilneler...