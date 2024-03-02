Pirinci yıkamak gerekir mi, suda bekletmek neden riskli?

Araştırmacılara göre, "Yapışkanlık yüzey nişastası, yani amilozdan değil, pişirme işlemi sırasında pirinç tanesinden süzülen ve nişastanın diğer bir bileşeni olan amilopektinden kaynaklanır."

Dolayısıyla, yapışkanlık veya sertlik söz konusu olduğunda kritik olan "yıkamadan ziyade pirincin çeşididir."